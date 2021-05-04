Наши братья по разуму: власти Венесуэлы решили повысить минимальную зарплату до 2,5 доллара













По официальному курсу эта сумма равняется примерно 2,5 доллара США.





Помимо зарплаты, граждане будут получать талоны на товары первой необходимости еще на 3 миллиона боливаров.

Напомним, что Венесуэла - нефтедобывающая страна. И могла бы быть богатой. Но при разумной руководстве.