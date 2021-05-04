Иноземцев: Вернуться в относительно благополучное «вчера» уже не представляется возможным

пишет доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества (Россия) Владислав Иноземцев. События, которые в последнее время продолжили разворачиваться вокруг А.Навального, ФБК и его «штабов», сегодня требуют более широкого осмысления, чем оценки лишь с правовой точки зрения, так как становятся значимым фактором политической и общественной жизни,доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества (Россия)





Объявление созданных А.Навальным организаций экстремистскими, а также возбуждение уголовного дела против него и ряда его соратников по «экстремистским» статьям, означает не только продолжение давления на оппозицию, о неизбежности которого я писал ещё в конце прошлого года – на мой взгляд, речь идёт о формировании новой, «постреволюционной», реальности, характеризующейся не столько откровенной победой власти, сколько ростом апатии и снижением радикализма в обществе.





Январские протесты 2021 г., несмотря на их не слишком впечатляющий масштаб, стали, тем не менее, важным «водоразделом» в российской истории, схожим с протестами первой половины 2019 г. в Венесуэле или конца лета 2020 г. в Беларуси. Все они ознаменовали попытки недовольных решительно противопоставить себя власти на фоне ужесточения режима и экономических сложностей – и все закончились поражением протеста и обретением властью нового качества. Конечно, в первых двух случаях речь шла о куда более массовых акциях, куда более серьёзных проблемах и намного более радикальных успехах оппозиционных лидеров – но итоги оказались во многом схожими: потенциал протеста сошёл на нет, а власть, даже полностью делегитимизированная, удержала свои позиции.





Москва, 2021 год





Сравнение с Венесуэлой и Беларусью говорит, на мой взгляд, об очень значительном потенциале, который сохраняет Кремль после состоявшейся схватки. Даже несмотря на продолжающееся снижение уровня жизни граждан, российские власти имеют широкую свободу манёвра (Венесуэла сейчас страна-банкрот с ужасающей гиперинфляцией, Беларусь зависит от новых займов и российской помощи); возможность массовой эмиграции тоже никого не пугает (замечу, что исход образованных и энергичных граждан скорее укрепляет авторитарные режимы, чем обрушает их); способность россиян «уйти в себя» и забыть о политике сильно недооценена.





На мой взгляд, протестные настроения в авторитарном обществе не развиваются линейно: они нарастают вплоть до некоторых событий, становящихся в итоге «точкой перелома», после которой население приходит к осознанию иррациональности дальнейшего сопротивления. В таких условиях не только идти вперёд, но даже вернуться в относительно благополучное «вчера» уже не представляется возможным.





Сегодня Кремль лучше осознаёт черты этой новой реальности, чем его противники. Власти имеют все возможности оставить А.Навального в тюрьме на сколь угодно долгий срок; они способны не допустить до активной политической деятельности практически любого нелояльного гражданина; они обладают возможностью длительного задабривания населения финансовыми подачками. Наконец, у Москвы впервые за последние годы появляется перспектива снизить накал противостояния с Западом. Радоваться всему этому сложно, но не видеть слома тенденции уже нельзя...