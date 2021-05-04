ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва упрощает переезд белорусских ИТ-компаний? Но инвестиции и создание рабочих мест на первом плане

04.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сейм Литвы 3 мая утвердил поправки в закон об инвестициях, занятости и правовом статусе иностранцев в первом чтении, сообщает литовское издание «Verslo žinių».

Литва упрощает переезд белорусских ИТ-компаний? Но инвестиции и создание рабочих мест на первом плане
Источник: dev.by
 Иначе эти поправки называются «пакетом группового переселения». Они должны способствовать переезду сотрудников белорусских и других иностранных компаний в Литву при расширении бизнеса.

Литва упрощает переезд компаний (но не всех): сотрудникам обещают ВНЖ
Заголовок в «Verslo žinių» начинается с «Конфета для белорусских ИТ-компаний», подчёркивая главного адресата поправок. Они предусматривают, что все релоцированные в Литву сотрудники могут подавать заявление на получение вида на жительство (ВНЖ). Решение об их соответствии потребностям рынка будет принимать сам инвестор. Члены семей релокантов также смогут получить ВНЖ и право на работу в Литве вне зависимости от квалификации. 

Новое положение будет применяться не ко всем иностранным компаниям, а лишь к тем, кто инвестирует в страну не менее 1,45 млн евро и создаст не менее 20 рабочих мест.

После сегодняшнего рассмотрения «пакет группового переселения» будет направлен в комитеты, а затем вернётся в Сейм для процедуры голосования.

Представившая в Сейме поправки министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, «кроме экономических выгод для Литвы, отметила моральный аспект» поправок, пишет литовское издание. В качестве примера там вспоминают недавнее закрытие стартап-хаба Imaguru.

Министр предложила основателям Imaguru переехать в Литву. «Они не исключили такой возможности, но решили повременить с ответом», — сообщает «Verslo žinių».

По словам Аушрине Армонайте, также готовятся и другие поправки для переселенцев, касающиеся налогов. Физлица, прибывающие в Литву в соответствии с упрощённой процедурой выдачи национальных виз и намеревающиеся получить ВНЖ, смогут ввозить личное имущество без уплаты таможенных пошлин и ввозного НДС. Сейчас от этих платежей освобождены только те, кто уже имеет ВНЖ или может предоставить гарантию от банка/страхового учреждения. Эти документы «зачастую сложно получить лицам из Беларуси», отмечает издание.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейм Литвы 3 мая утвердил поправки в закон об инвестициях, занятости и правовом статусе иностранцев в первом чтении, сообщает литовское издание «Verslo žinių».
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава продукта Google Stadia ушел из корпорации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by