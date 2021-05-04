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В Слуцком районе при пожаре погибла пожилая пара
Источник материала: Tut.by
Следователи устанавливают обстоятельства, при которых погибла пожилая пара. Об этом
4 мая около 4 утра поступило сообщение о возгорании деревянного дома в деревне Беличи Слуцкого района. При ликвидации пожара нашли тела супругов — 80-летней женщины и 76-летнего мужчины. Погибшие — жители Солигорска, в Слуцком районе у них была дача.
По предварительной информации, причиной пожара мог стать перекал печи.
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При ликвидации пожара нашли тела супругов - 80-летней женщины и 76-летнего мужчины. Погибшие - жители Солигорска, в Слуцком районе у них была дача.
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