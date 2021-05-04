В Слуцком районе при пожаре погибла пожилая пара

Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых погибла пожилая пара. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба СК

4 мая около 4 утра поступило сообщение о возгорании деревянного дома в деревне Беличи Слуцкого района. При ликвидации пожара нашли тела супругов — 80-летней женщины и 76-летнего мужчины. Погибшие — жители Солигорска, в Слуцком районе у них была дача.

По предварительной информации, причиной пожара мог стать перекал печи.