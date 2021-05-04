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Стало известно, какие iPhone получает экраны на 120 Гц

04.05.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только два их четырех новых iPhone в этом году получат усовершенствованные экраны с частотой обновления 120 Гц. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на The Elec.


Речь про iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Эти два старших устройства в серии оснастят панелями LTPO AMOLED производства Samsung Display, а Samsung Electro-Mechanics поставит гибко-жесткие печатные платы (RFPCB). Такие платы нужны для подключения OLED-панелей к основной плате.

Аббревиатура LTPO обозначает, что экраны смартфонов будут потреблять меньше энергии и смогут обновляться в заданных производителем рамках (например, от 10 Гц до 120 Гц). Если еще проще, то технология позволит внедрить 120 Гц и сделать так, чтобы на времени автономной работы телефонов такое нововведение сказалось минимально.

Напомним: от Apple ожидают презентацию четырех новых смартфонов с экранами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма в сентябре. Скорее всего, девайсы получает «челку» для системы Face ID меньшего размера, поддержку 5G, еще более мощную «начинку», а также дизайн с прямыми углами корпуса от нынешних iPhone 12.

 
 
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