Пластические хирурги рассказали, на каких звезд хотят быть похожими белорусы

Источник материала: Tut.by

Пластические хирурги рассказали HEALTH.TUT.BY, с фото каких знаменитостей к ним приходят на прием пациенты, — чтобы стать на них хоть немного похожими.



Фото: Reuters

Лисьи глазки, как у Меган Фокс

Пластический хирург, онколог-хирург высшей категории Игорь Мишута в медицине больше 20 лет. Врач рассказывает: сейчас наблюдает тренд на «лисьи глазки» — в пластической хирургии так называют их миндалевидный разрез, когда внешние уголки век и концы бровей сильно приподняты.

— Довольно часто пациентки обращаются с такой просьбой и приносят фотографии известных представительниц прекрасного пола, в основном, звезд кино и телевидения: Оливия Уайлд, Меган Фокс, Мила Кунис, Адриана Лима, Белла Хадид. Их всех объединяет одна особенность: разрез глаз миндалевидной формы.

Чаще всего для достижения такого эффекта хирурги используют сочетанные методики пластики век и лифтинга определенных отделов лица с помощью эндоскопического оборудования.

Однако следование моде не всегда разумно, подчеркивает доктор.

— Для меня как для врача важна гармония черт лица человека и сохранение его индивидуальности. Поэтому часто приходится объяснять, что миндалевидные глаза, которые идеальны на одном лице, могут выглядеть абсолютно чужеродно и непривлекательно на другом.

«Мужчины почему-то показывают нос Тома Круза»

Кандидат медицинских наук, пластический хирург с более чем 20-летним опытом работы Олег Яцкевич говорит: в последнее время пациенты чаще берут за образец примеры работ самого доктора или другого специалиста.

— Люди понимают, что у каждого результат будет индивидуальный, потому что мы все непохожи, у каждого своя анатомия. Приблизиться к каким-то параметрам мы можем, но скопировать — вряд ли.

Но фотографии звезд все же иногда приносят. Недавно была пациентка, которая хотела нос, как у Кети Топурия — но вообще девушкам чаще нравятся носы Анджелины Джоли и Меган Фокс. Джоли часто приводят в пример и в случаях, кода обращаются за подтяжкой мягких тканей нижних 2/3 лица — тогда показывают контур ее скуловой области, подбородок, контур нижнего края нижней челюсти.

— Мужчины, как ни странно, почему-то показывают нос Тома Круза, — уточняет врач. — Хотя он не то чтобы какой-то особенный.

Бывает, девушки, которые хотят изменить грудь, тоже приносят фото. Но они совершенно не информативны: зачастую звезда на фото в бюстгальтере, а в таком виде оценить форму груди невозможно.

Образец красоты — в Instagram

Константин Манцевич работает пластическим хирургом более 15 лет. Говорит, что идеалы за это время изменились: девушки меньше ориентируются на звезд в классическом понимании этого слова, зато показывают фотографии инстамоделей или блогеров.

— Был один интересный случай: на консультацию пришли две девушки, подруги со школьных лет. Они даже внешне похожи: славянский типаж внешности, голубые глаза, высокий рост. И обе они показали фото одной и той же модели из Instagram и попросили стать максимально похожими. А она выглядела их полной противоположностью — жгучая брюнетка, маленького роста, с пышными формами.

Была история, когда еще одну девушку-блогера показывали как пример желаемого результата увеличения груди.

Тут важно понимать, что да, пластическая хирургия — это искусство, но пациент — не пластилин, а живой человек и обладает индивидуальными особенностями, своей «изюминкой», которая и делает его индивидуальностью. От этого стоит отталкиваться в первую очередь, — напоминает врач.