Под Слуцком на пожаре погибли супруги

Два человека погибли на пожаре в Слуцком районе.



Фото МЧС носит иллюстративный характер

По информации МЧС, трагедия случилась сегодня ночью в деревне Беличи.

В ходе тушения огня в доме были обнаружены тела супругов (76 и 80 лет).

Причины пожара и гибели устанавливаются.

Всего с начала года на территории страны произошло 2494 пожара (за аналогичный период прошлого года — 2207), на которых погибло 318 человек (268).