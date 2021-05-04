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Под Слуцком на пожаре погибли супруги

04.05.2021 11:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Два человека погибли на пожаре в Слуцком районе.

Под Слуцком на пожаре погибли супруги
Фото МЧС носит иллюстративный характер

По информации МЧС, трагедия случилась сегодня ночью в деревне Беличи.

В ходе тушения огня в доме были обнаружены тела супругов (76 и 80 лет).

Причины пожара и гибели устанавливаются.

Всего с начала года на территории страны произошло 2494 пожара (за аналогичный период прошлого года — 2207), на которых погибло 318 человек (268).

 

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Два человека погибли на пожаре в Слуцком районе.
 
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