Еще не все: сколько водителей уже прошли техосмотр в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Техосмотр за январь-апрель прошли 835 232 автовладельца, рассказал Sputnik заместитель директора УП "Белтехосмотр" Владимир Пиульский.

В апреле белорусские водители получили 213 633 разрешения – и это на 271,3% превышает прошлогодний показатель. В марте, правда, было выдано чуть больше разрешительных наклеек (265 702), однако в апреле число желающих пройти ТО увеличилось по сравнению с январем (188 тысяч) и февралем (167 тысяч). Специалисты "Белтехосмотра" не исключают, что в 2021 году техосмотр пройдут больше белорусских автовладельцев, чем в рекордном 2013-м – тогда на станции заехали почти 1 миллион 870 тысяч водителей.

Ажиотаж на станциях диагностики продолжает расти: на некоторых столичных пунктах осмотра, к примеру, по состоянию на 4 мая, записаться онлайн на техническую проверку автомобиля нельзя будет до 1 июня: большие очереди.

Из-за чего ажиотаж на станциях

Напомним, что в стране с 1 января отвязали дорожный сбор от техосмотра. Вместо него – транспортный налог, который будет зависеть от массы машин. Что касается техосмотра, то автовладельцы, не прошедшие его, могут получить "письмо счастья" из ГАИ - новшество было предусмотрено в новом КоАП , вступившем в действие с 1 марта.

Наличие документов о техосмотре выборочно изучают камеры фотофиксации и республиканская система мониторинга общественной безопасности. Если есть нарушения, система в автоматическом режиме вынесет постановления и привлечет водителей к административной ответственности. Штраф – от 29 до 87 рублей.

Заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон ранее рассказал , что если в начале года камеры фиксировали отсутствие отметки о гостехосмотре практически у каждого второго владельца транспортного средства, то на текущий момент до диагностической станции не доехали около 18-20% владельцев авто.

Правила прохождения техосмотра

Перед отправлением на диагностическую станцию первое, что нужно сделать, - вымыть машину и проверить все стекла и зеркала (на них не должно быть трещин и иных повреждений). Следует также изучить лакокрасочное покрытие и проявление коррозии на элементах кузова, осмотреть внешние световые приборы, протестировать работу звукового сигнала, щеток и стеклоомывателя, солнцезащитных козырьков и системы обдува (обогрева) ветрового стекла.

Также необходимо проверить уровень технических жидкостей в тормозной системе, радиаторе и стеклоомывателе, масла в двигателе. А еще – убедиться в наличии знака аварийной остановки, аптечки и огнетушителя.

Из документов понадобится водительское удостоверение, техпаспорт, страховка и подтверждение оплаты услуг.

Техосмотр будет стоить 38 рублей 70 копеек (услуги диагностиков и сама "наклейка" о его прохождении). Кстати, на майские праздники "Белтехосмотр" объявил 20% скидки на прохождение гостехосмотра.

Водителей в Беларуси стало больше

На предприятии делятся еще одной статистикой: за первый квартал (январь-март) автошколы подготовили 30 991 водителя различных категорий. И это на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них – 19 835 водителей категории "В". Больше всего их готовили в Брестской области.

Также в стране увеличилось число мотоциклистов (водители категории "А") и дальнобойщиков (категория "С"), но меньше стало – водителей автобусов ("D"), троллейбусов ("I") и трамваев ("F"). В целом по стране около четырех миллионов водителей.

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