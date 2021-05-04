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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «На «Гродно Азоте» — огромные проблемы, почти половину производства могут остановить» Сотрудник рассказал, что на самом деле происходит на предприятии.

– Насколько мы знаем – большая часть несогласных, тех кто примкнули к стачке, были с «Аммиака-3» (название цеха — ред.), а не 4-ого. В «Аммиаке-3» остановки не так часты, как в 4. Частые остановки «Аммиака-4» связаны с усталостью оборудования. В последний раз остановка была связана с компрессором, а это серьезная проблема. Я слышал, что нужно покупать новый.Пару лет назад, я слышал, там были проблемы с блокировкой. Даже люди работали без блокировки для того, чтобы не допустить остановку цеха.– Недавно в Гродно состоялась ярмарка вакансий и на «Гродно Азот» требовалось порядка 80 человек. Это только те вакансии, которые выкинули на ярмарку. Я знаю, что есть огромные проблема в цехе программного обеспечения, то есть с программистами. Проблема достаточно серьезная, потому что там остались только люди старшего поколения. Если человек – толковый программист, то он не пойдет работать на «Гродно Азот». Зарплата молодого программиста 900-1000 рублей, что не деньги для их профессии. Работать на предприятие, где нет перспектив в зарплате – такое себе занятие.– Телеграм-канал «Стачком «Гродно Азот» постоянно сообщает о том, что предприятие ищет перевозчиков своей продукции, где не будет указываться, откуда эта продукция. Следовательно, проблема есть. Если перестанут покупать или снизится объем продаж, то «Гродно Азот» начнет работать на склад. Когда-нибудь склад переполнится и им придется продавать по дешевке, через какие-то подставные конторы.Здесь есть схема продавать не через «Гродно Азот», а через какой-то «Белограферт». Он берет продукцию «Азота», упаковывает под своим брендом и продает ее. Не знаю, как распределяют деньги, но получается, что эта продукция уже идет от другой «конторы», которая не под санкциями.Пока мы не знаем, снизит ли Россия объем поставок газа или увеличит цены на него. Скажем так – карбамидная продукция пока не в опасности. Что касается нефти, то здесь проблема есть. Если на предприятии не будет нефти, то не будет бензола, значит, надо будет покупать, потому что другие белорусские предприятия не смогут его производить. Цены будет выше и неизвестно, как это скажется на качестве.– В курилке обсуждается. Чего можно ожидать? Переведут на четырехдневку, допустим, остановят «Аммиак-3» и будет работать только «Аммиак-4». То же самое и с производством капролактама – половину остановить и работать одной веткой.– Конечно, каждый день чувствую. Это не сарказм, то есть приходишь в магазин и вспоминаешь, какие раньше были цены на все, что угодно. Мы сейчас не говорим о хлебе, на который в день цены могут повышаться на копеечку, пускай на две в неделю, это немного, но если пересчитать на старые деньги, то получается, что там 2000 рублей, а это серьезно. Вот, например, селедка, по-моему, подорожала на процентов 40. Если раньше она стоила 2,20 рублей, сейчас 2,80, а то и за 3 перескакивает.Неприятно, что ты идешь в магазин, а у тебя стандартный чек уже под 60 рублей, а это просто, грубо говоря, купить хлеба и молока.