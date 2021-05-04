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Евро начал торги 4 апреля снижением до минимального значения за 33 дня

04.05.2021 11:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро начал торги 4 апреля снижением до минимального значения за 33 дня
Иллюстративное фото
Утром во вторник российский рубль подорожал и потащил за собой корзину валют, значение которой выросло на 0,16% и покинуло минимум за 4,5 месяца.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:10:

Курс доллара снизился лишь на 0,0004 BYN до 2,5652 BYN/USD.

Вчера доллар подорожал на 0,0059 BYN и оставил минимум за 95 дней, а сегодня опять начал двигаться вниз.

Курс евро упал на 0,0034 BYN до 3,0875 BYN/EUR — минимума за 33 для. Стоимость евро откатилась к уровню начала апреля.

Курс российского рубля вырос на 0,0109 BYN до 3,4106 BYN/100 RUB и оставил минимум за 11 дней. За предыдущие два дня сотня российских рублей подешевела на 0,0431 BYN.

Московская биржа


Вся текущая неделя и до 10 мая включительно в России нерабочая, но у биржи в Москве особый график. Вчера она не работала. Сегодня МосБиржа открылась и будет работать до пятницы 7 мая. Понедельник 10 мая опять выходной день.

Таким образом, последние данные с биржи были получены в пятницу 30 апреля. Доллар завершил торги на уровне 75,21 российских рублей, а евро на уровне 90,38 российских рублей.

Сегодня утром курс доллара вырос всего на копейку до 75,22 RUB/USD, курс евро поднялся на 7 копеек до 90,45 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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