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В жизни наметится нечто увлекательное: у кого сегодня будет удачный день
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Об этом сообщает
Овен
В жизни Овнов наметится нечто новое и увлекательное. Эту возможность нельзя упустить! Новые перспективы сулят потрясающие изменения дома и на работе.
Близнецы
В этот период ваша жизнь будет складываться просто прекрасно, даже если Ваши отношения с близкими будут наполнены неясностью и недоразумениями. Приготовьтесь к тому, что в скором времени в них произойдут серьезные перемены.
Дева
Вы будете преисполнены поистине удивительной ментальной энергии, которая наполнит вас множеством новых увлекательных замыслов и идей. Расслабьтесь и предайтесь полету своей фантазии.
Козерог
Сегодня можно заработать, но не без осложнений. Впрочем, заработок это все равно одноразовый, так что не стоит заострять внимание на сложностях.
Водолей
Если вы мечтаете о любви, тогда сегодня она сама найдет вас. Впрочем, если проявите инициативу, то это случится раньше. Так или иначе, вы в выигрыше.
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Сегодня можно заработать, но не без осложнений.
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