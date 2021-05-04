ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мнение: «Неблагодарный народец будет искать виноватых не в Вашингтонском обкоме, а где поближе»

04.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – о последствиях американских санкций против белорусских предприятий нефтехимии.

– Неудивительно, что белорусские власти так забеспокоились вокруг западных санкций. Потому что когда конструкция так неустойчива, всякие внешние недобрые воздействия ей категорически противопоказаны. Особенно воздействия, последствия которых трудно предсказать. Как с «Нафтаном».

Вот кто бы мог подумать, что от американских санкций у него первым делом пересохнет российская нефть?

Премьер Головченко, правда, сказал, что с нефтью все штатно и она течет в соответствии с контрактами. И премьер Головченко, конечно, такой человек, которому трудно не верить. Но, если с нефтью все действительно хорошо, то хотелось бы все-таки услышать, как именно хорошо. Желательно с объемами поставок и конкретными поставщиками.

А ведь санкции американского Минфина еще толком не включились в работу. Потому что даже если с нефтью получится все порешать штатно, то потом надо же будет искать покупателей на бензин. И что-то мне кажется, что для покупателей в Великобритании и Голландии санкции американского Минфина окажутся более убедительным аргументом, чем экспортные кредиты белорусского «Банка развития».

Санкции и всякие экономические трудности не могут быть угрозой для власти, если между властью и народом существует взаимная симпатия. Потому что если такая симпатия существует, то из-за экономических трудностей народ только теснее сплотится вокруг власти против тех, кто своими санкциями вредит его благополучию.

А вот если вместо симпатии, совсем наоборот, присутствует некоторая неприязнь, то неблагодарный народец будет искать виноватых не в Вашингтонском обкоме, а где поближе.

Сивицкий: следующим в санкционном списке может быть «Беларуськалий»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Если с нефтью получится все порешать штатно, то потом надо же будет искать покупателей на бензин».
 
Новости дня
Новости разные
 
«На «Гродно Азоте» — огромные проблемы, почти половину производства могут остановить»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by