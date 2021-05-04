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Отправка призывников в войска начнется 14 мая. Планируют призвать 10 000 бойцов
Источник материала: Onliner
Сейчас в белорусских частях прощаются с «дембелями», а тем временем в военкоматах заканчивается медицинское обследование нового пополнения. Минобороны
Сейчас по всей стране проходят заседания призывных комиссий, принимаются решения о месте службы.
В этот раз планируется отправить в войска 10 000 штыков — столько же, сколько и прошлой осенью. В МО уточнили, что данные о совпадении плана с реальным наличием призывников появятся после окончания призывной кампании.
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