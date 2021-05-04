Volkswagen больше не будет бороться с Toyota за звание мирового лидера

Источник материала: Onliner

Концерн VAG является одним из основных конкурентов Toyota Motor на мировом рынке в гонке объемов продаж автомобилей. Но немецкий автогигант решил, что быть крупнейшим на планете производителем уже не модно. Модно выпускать электрокары!

Немецкий журнал Automobilwoche опубликовал интервью с Кристианом Фоллмером, который занимает пост члена совета директоров по производству легковых Volkswagen. Топ-менеджер заявил, что «быть крупнейшим производителем машин в мире больше не является целью концерна».

Компания Volkswagen уже много раз меняла свои «глобальные планы». Неоднократно немецкий бренд становился лидером продаж в мире (так случилось в 2015-м). По итогам 2020 года больше всего автомобилей на нашей планете продала компания Toyota, и немцы не собираются в ближайшие годы бороться за звание лидера в этом направлении. Вместо этого VAG сконцентрируется на выпуске новых электрокаров и захвате большей доли рынка в перспективном сегменте EV.

В 2020 году у Toyota упали продажи на 11%. У VAG падение еще более ощутимое — на 15%.