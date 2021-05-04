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Volkswagen больше не будет бороться с Toyota за звание мирового лидера
Источник материала: Onliner
Концерн VAG является одним из основных конкурентов Toyota Motor на мировом рынке в гонке объемов продаж автомобилей. Но немецкий автогигант решил, что быть крупнейшим на планете производителем уже не модно. Модно выпускать электрокары!
Немецкий журнал
Компания Volkswagen уже много раз меняла свои «глобальные планы». Неоднократно немецкий бренд становился лидером продаж в мире (так случилось в 2015-м). По итогам 2020 года больше всего автомобилей на нашей планете продала компания Toyota, и немцы не собираются в ближайшие годы бороться за звание лидера в этом направлении. Вместо этого VAG сконцентрируется на выпуске новых электрокаров и захвате большей доли рынка в перспективном сегменте EV.
В 2020 году у Toyota упали продажи на 11%. У VAG падение еще более ощутимое — на 15%.
синий, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
синий, хетчбэк, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
красный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
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Концерн VAG является одним из основных конкурентов Toyota Motor на мировом рынке в гонке объемов продаж автомобилей. Но немецкий автогигант решил, что быть крупнейшим на...
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