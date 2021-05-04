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Volkswagen больше не будет бороться с Toyota за звание мирового лидера

04.05.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Концерн VAG является одним из основных конкурентов Toyota Motor на мировом рынке в гонке объемов продаж автомобилей. Но немецкий автогигант решил, что быть крупнейшим на планете производителем уже не модно. Модно выпускать электрокары! 

Немецкий журнал Automobilwoche опубликовал интервью с Кристианом Фоллмером, который занимает пост члена совета директоров по производству легковых Volkswagen. Топ-менеджер заявил, что «быть крупнейшим производителем машин в мире больше не является целью концерна».

Компания Volkswagen уже много раз меняла свои «глобальные планы». Неоднократно немецкий бренд становился лидером продаж в мире (так случилось в 2015-м). По итогам 2020 года больше всего автомобилей на нашей планете продала компания Toyota, и немцы не собираются в ближайшие годы бороться за звание лидера в этом направлении. Вместо этого VAG сконцентрируется на выпуске новых электрокаров и захвате большей доли рынка в перспективном сегменте EV.

В 2020 году у Toyota упали продажи на 11%. У VAG падение еще более ощутимое — на 15%.

Volkswagen Polo V Рестайлинг, 2018 г.в., 49 950 км
синий, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
29 889 р.
11 650$ / 9670€
Volkswagen Tiguan II, 2019 г.в., 19 000 км
синий, хетчбэк, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
64 140 р.
25 000$ / 20 751€
Volkswagen Tiguan I, 2009 г.в., 195 000 км
красный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
22 834 р.
8900$ / 7387€
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Концерн VAG является одним из основных конкурентов Toyota Motor на мировом рынке в гонке объемов продаж автомобилей. Но немецкий автогигант решил, что быть крупнейшим на...
 
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