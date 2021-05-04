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Внутренний госдолг Беларуси побил рекорд за все время статистики

04.05.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Грустные рекорды нашей экономики продолжаются. По состоянию на 1 апреля 2021 года внутренний госдолг составил 11,763 млрд рублей — это максимум за все время ведения статистики.

Причина в том, что внутренний госдолг Беларуси и внешний сильно привязаны к валютам. Доля рублей даже во внутреннем госдолге всего 11,8%. Это значит, что, как только обесценивается рубль, автоматически растет и госдолг.

Внешний госдолг был достаточно небольшим примерно до 2001 года, потом он потихоньку стал расти. Он считается в долларах, и на 1 апреля эта сумма равнялась 18,1 млрд, что на 0,5 млрд долларов меньше с начала года. Но тем не менее уровень госдолга Беларуси превысил 37% ВВП. При этом Минфин назвал критичной отметку в 40%.

Отметим, что внутренний государственный долг — это долги государства перед собственными резидентами, а внешний государственный долг — это долги перед иностранными кредиторами (чаще всего для Беларуси таковыми являются российские кредиторы).

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Грустные рекорды нашей экономики продолжаются. По состоянию на 1 апреля 2021 года внутренний госдолг составил 11,763 млрд рублей — это максимум за все время ведения...
 
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