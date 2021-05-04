Суд разрешил использовать добавку «со вкусом мяса» в «невозможных бургерах»

Источник материала: Onliner

Федеральный суд Сан-Франциско разрешил компании Impossible Foods использование пищевой добавки, которая делает еду по вкусу «как мясо». Это важное для Impossible Foods решение: используемый гем отличает продукцию компании от конкурентов (например, от Beyond Meat).

Суд опирался на заключение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое постановило: гем безопасен к употреблению. Оппонентом в суде выступал Центр безопасности пищевых продуктов (CFS), который считал, что необходимо провести больше исследований.

Гем от Impossible Foods обеспечивает «мясу вкус мяса», как сказано на сайте компании. Impossible Foods создает его с помощью генной инженерии из корневых клубней сои.