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Суд разрешил использовать добавку «со вкусом мяса» в «невозможных бургерах»
Источник материала: Onliner
Федеральный суд Сан-Франциско
Суд опирался на заключение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое постановило: гем безопасен к употреблению. Оппонентом в суде выступал Центр безопасности пищевых продуктов (CFS), который считал, что необходимо провести больше исследований.
Гем от Impossible Foods обеспечивает «мясу вкус мяса», как сказано на сайте компании. Impossible Foods создает его с помощью генной инженерии из корневых клубней сои.
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