|
В Беларуси хотят вернуть в общепит кое-какую ранее запрещенную пластиковую посуду
Источник материала: АФН
В Беларуси хотят вернуть в общепит кое-какую ранее запрещенную пластиковую посуду.
Запрет на использование большого количества разновидностей пластиковой посуды начал действовать в этом году, но что-то пошло не так.
Постановление № 14 от 19 февраля 2020 года запрещало многие разновидности "пластика" в кафе, ресторанах и столовых,
Теперь из перечня предлагается исключить стаканы объемом 300 мл и более, трубочки (соломинки) для напитков, а также контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.
В перечне запрещенного пластика останутся одноразовые пластиковые палочки для размешивания напитков, чашки, тарелки, одноразовые пластиковые вилки, ложки и ножи.
Ознакомиться с проектом постановления можно на Правовом форуме Беларуси, замечания и предложения вносятся с 4 мая до 18:00 14 мая 2021 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси хотят вернуть в общепит кое-какую ранее запрещенную пластиковую посуду.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)