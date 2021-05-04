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Роналду не хочет продлевать контракт с "Ювентусом". Он вернется в "Спортинг"

04.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду планирует завершить карьеру в "Спортинге".

 

Как сообщил журналист Sport Mediaset Клаудио Раймонди, 36-летний португалец не намерен подписывать новый контракт с "Ювентусом". Футболист хочет перейти в "Спортинг" летом 2022 года.

"Роналду уже сформировал планы на будущее. Он хочет закончить свой цикл в "Ювентусе" и провести в "Спортинге" два года. Криштиану не намерен уходить из "Ювентуса" прямо сейчас. Он с уважением относится к своему контракту, который закончится в 2022 году. Шансов на возвращение в Испанию и "Реал" нет, а у "Манчестер Юнайтед" нет финансовых возможностей, чтобы купить Роналду. Он ни в коем случае не станет уходить из "Ювентуса". На то у него есть личные причины, особенную роль здесь играют связи со спонсорами", — рассказал Раймонди.
 
 
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду планирует завершить карьеру в "Спортинге".
 
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