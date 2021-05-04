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Стихия: электроснабжения не было в 391 населенном пункте Беларуси

04.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Электроснабжения не было в 391 населенном пункте Беларуси, большая часть отключений зафиксирована в Минской области, сообщила пресс-служба ГПО "Белэнерго".


Фото МЧС

Оранжевый уровень опасности был объявлен в понедельник, из-за непогоды (усиленного ветра до 15-20 м/с) нарушалось электроснабжение некоторых населенных пунктов республики.

В частности, за прошедшие 24 часа энергетики восстановили электроснабжение в 391 населенном пункте. Также 38 сельскохоззданий и 1310 трансформаторных подстанций были без электричества. По состоянию на 06:00 вторника, остаются без электроснабжения четыре трансформаторные подстанции.

Новых отключений электричества пока не наблюдалось.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в стране и на вторник. Ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с.
 
 
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Электроснабжения не было в 391 населенном пункте Беларуси, большая часть отключений зафиксирована в Минской области, сообщила пресс-служба ГПО "Белэнерго".
 
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