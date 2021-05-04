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Цементные заводы хотят "оздоровить" торфом. Как это?

04.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проекты по использованию торфа в качестве топлива при производстве цемента планируется развивать в Беларуси. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Минэнерго Официальный».


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О таких планах министр энергетики Виктор Каранкевич заявил 3 мая, встречаясь с трудовым коллективом «НИИ Белгипротопгаз». Так, в этом году намечено увеличение поставок торфяной продукции на цементные заводы, в частности, торфокрошки – на ОАО «Красносельскстройматериалы».

Другим приоритетным направлением определен перевод котельных ЖКХ с природного газа на фрезерный торф. Министр отметил, что есть хорошие примеры таких проектов: одни находятся на завершающей стадии реализации, другие отрабатываются как перспективные. Он также обратил внимание на увеличение спроса на торфяную продукцию на внутреннем рынке.

В ранее утвержденной Программе комплексной модернизации торфяных производств на 2021 – 2025 годы отражено, как будет развиваться торфяная промышленность и каждое торфопредприятие.

– Предусмотрена модернизация оборудования, внедрение современных технологий, применение новых методов разработки торфяных полей и добычи торфа. А это рост производительности труда, рост выручки, возможности для расширения рынков сбыта и ассортимента выпускаемой торфяными заводами продукции, – сказал В. Каранкевич.
 
Теги: Минск
 
 
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Проекты по использованию торфа в качестве топлива при производстве цемента планируется развивать в Беларуси. Об этом, как сообщает корреспондент агентства...
 
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