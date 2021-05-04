



Архивное фото





О таких планах министр энергетики Виктор Каранкевич заявил 3 мая, встречаясь с трудовым коллективом «НИИ Белгипротопгаз». Так, в этом году намечено увеличение поставок торфяной продукции на цементные заводы, в частности, торфокрошки – на ОАО «Красносельскстройматериалы».





Другим приоритетным направлением определен перевод котельных ЖКХ с природного газа на фрезерный торф. Министр отметил, что есть хорошие примеры таких проектов: одни находятся на завершающей стадии реализации, другие отрабатываются как перспективные. Он также обратил внимание на увеличение спроса на торфяную продукцию на внутреннем рынке.





В ранее утвержденной Программе комплексной модернизации торфяных производств на 2021 – 2025 годы отражено, как будет развиваться торфяная промышленность и каждое торфопредприятие.





– Предусмотрена модернизация оборудования, внедрение современных технологий, применение новых методов разработки торфяных полей и добычи торфа. А это рост производительности труда, рост выручки, возможности для расширения рынков сбыта и ассортимента выпускаемой торфяными заводами продукции, – сказал В. Каранкевич.