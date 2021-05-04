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Посмотрите, как водитель паркует Fiat в гараж, который шире машины лишь на 6 сантиметров

04.05.2021 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чудеса парковки продемонстрировал 88-летний житель Дании по имени Евгений. В Twitter появилось видео, как мужчина ставит свой Fiat Panda в гараж, который шире машины лишь на 6 сантиметров.

Владелец авто объясняет: ширина его машины — 149 сантиметров, гаража — 155. Таким образом у него остается по 3 сантиметра запаса с каждой стороны — и он ими пользуется. Более того, мужчина смог выйти из машины и зайти в дом. Посмотрите, как у него это получилось.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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К сожалению, герой ролика уже умер (это произошло в 2016 году), однако видео появилось в интернете лишь сейчас: за 24 часа оно набрало более миллиона просмотров.
 
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