Посмотрите, как водитель паркует Fiat в гараж, который шире машины лишь на 6 сантиметров

Источник материала: Tut.by

Чудеса парковки продемонстрировал 88-летний житель Дании по имени Евгений. В Twitter появилось видео, как мужчина ставит свой Fiat Panda в гараж, который шире машины лишь на 6 сантиметров.

Владелец авто объясняет: ширина его машины — 149 сантиметров, гаража — 155. Таким образом у него остается по 3 сантиметра запаса с каждой стороны — и он ими пользуется. Более того, мужчина смог выйти из машины и зайти в дом. Посмотрите, как у него это получилось.

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