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Рецепт ремонта старой дачи: деревянные стены и печь оставить, добавить камин на веранду
Источник материала: Tut.by
Эта скромная дача была построена еще в 1920-х годах. Новые владельцы полагали, что ограничатся лишь косметическим ремонтом,
Интересно, что дом когда-то был частью небольшой фермы, на которой выращивали чеснок для лучших ресторанов Хельсинки (кстати, хозяин мечтает это дело возродить). Помимо деревянного строения, владения включают в себя огород, курятник и сарай для коровы.
Новоселы не планировали масштабный ремонт. Однако, когда начали обновлять отделку, обнаружили под ней брусовые стены в отличном состоянии. Чтобы подчеркнуть деревенский колорит дома, их решили оставить открытыми. Помимо этого, в зоне гостиной частично демонтировали перекрытие между первым этажом и чердаком — теперь потолок убегает под самый конек крыши. Оставшаяся часть чердачного перекрытия используется в качестве антресоли.
Полы в доме деревянные, их выкрасили светло-серой краской. Некоторые предметы мебели хозяин смастерил сам — например, скамью в столовой и обеденный стол. Кстати, его столешница сделана из старой амбарной двери.
Кухня выглядит по-деревенски просто, однако в ней имеется все необходимое для хозяйки, которая просто обожает готовить.
Комнату 11-летнего сына легко превратить в гостевую. Одежда и другие необходимые вещи хранятся под кроватью в ящиках.
Интересный оформительский прием можно заметить в санузле — его стены оклеены старыми газетами, которые пара собирала по блошиным рынкам. Чтобы защитить отделку от повреждения, ее покрыли лаком в несколько слоев.
Семья уже прожила в доме больше года и отмечает, что даже в холодное зимнее время в доме очень комфортно. Главными источниками тепла выступают кондиционеры (они умеют не только охлаждать), камин и печь.
Застекленная веранда — особое место в доме, где любит собираться вся семья. Чтобы на ней было уютно и в межсезонье, на ней установили дровяную печь.
В теплое время года терраса во дворе служит гостиной. Она досталась в наследство от предыдущих жильцов. В процессе ремонта дачи хозяева отремонтировали деревянный настил и установили на нем садовую мебель.
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Реконструкция старой деревянной дачи в Финляндии.
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