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Рецепт ремонта старой дачи: деревянные стены и печь оставить, добавить камин на веранду

04.05.2021 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эта скромная дача была построена еще в 1920-х годах. Новые владельцы полагали, что ограничатся лишь косметическим ремонтом, пишет zaggo.ru. Но, обнаружив под обшивкой добротные деревянные стены, они решились на более серьезную реконструкцию и перепланировку. Вот что у них получилось.


Фото: Tiiu Kaitalo

Интересно, что дом когда-то был частью небольшой фермы, на которой выращивали чеснок для лучших ресторанов Хельсинки (кстати, хозяин мечтает это дело возродить). Помимо деревянного строения, владения включают в себя огород, курятник и сарай для коровы.


Фото: Tiiu Kaitalo

Новоселы не планировали масштабный ремонт. Однако, когда начали обновлять отделку, обнаружили под ней брусовые стены в отличном состоянии. Чтобы подчеркнуть деревенский колорит дома, их решили оставить открытыми. Помимо этого, в зоне гостиной частично демонтировали перекрытие между первым этажом и чердаком — теперь потолок убегает под самый конек крыши. Оставшаяся часть чердачного перекрытия используется в качестве антресоли.


Фото: Tiiu Kaitalo

Полы в доме деревянные, их выкрасили светло-серой краской. Некоторые предметы мебели хозяин смастерил сам — например, скамью в столовой и обеденный стол. Кстати, его столешница сделана из старой амбарной двери.


Фото: Tiiu Kaitalo

Кухня выглядит по-деревенски просто, однако в ней имеется все необходимое для хозяйки, которая просто обожает готовить.


Фото: Tiiu Kaitalo

Комнату 11-летнего сына легко превратить в гостевую. Одежда и другие необходимые вещи хранятся под кроватью в ящиках.


Фото: Tiiu Kaitalo

Интересный оформительский прием можно заметить в санузле — его стены оклеены старыми газетами, которые пара собирала по блошиным рынкам. Чтобы защитить отделку от повреждения, ее покрыли лаком в несколько слоев.


Фото: Tiiu Kaitalo

Семья уже прожила в доме больше года и отмечает, что даже в холодное зимнее время в доме очень комфортно. Главными источниками тепла выступают кондиционеры (они умеют не только охлаждать), камин и печь.


Фото: Tiiu Kaitalo

Застекленная веранда — особое место в доме, где любит собираться вся семья. Чтобы на ней было уютно и в межсезонье, на ней установили дровяную печь.

В теплое время года терраса во дворе служит гостиной. Она досталась в наследство от предыдущих жильцов. В процессе ремонта дачи хозяева отремонтировали деревянный настил и установили на нем садовую мебель.


Фото: Tiiu Kaitalo

Идеи по ремонту дачи наших читателей

Нa REALTY.TUT.BY накопился большой архив статей, описывающих опыт читателей по ремонту и реконструкции старых дач и деревенских домов.

Как один из таких примеров — дача Дарьи под Минском. Если бы вы увидели этот дом еще в прошлом году, то вряд ли бы обратили на него внимание, таких запущенных, построенных еще при советских генсеках дач — тысячи. А теперь это очень уютное место для загородного отдыха.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Мы рекомендуем также почитать вдохновляющий рассказ о старом деревенском доме, который за свои почти 70 лет сменил несколько хозяев, но в итоге попал в руки к правнуку первого владельца.

И еще много интересных историй можно найти запросу «Дачные истории».

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