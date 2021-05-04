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«И Чуи такой молодой, и юный Хан Соло впереди». Как в Сети отмечают День «Звездных войн»

04.05.2021 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 4 мая, во всем мире отмечают неофициальный праздник — День «Звездных войн» в честь одноименной фантастической саги Джорджа Лукаса. Поклонники постят сообщения с хэштегом #MayThe4thBeWithYou, а Google сделал специальную «пасхалку». Показываем несколько примеров.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Brian McGowan / Unsplash

День «Звездных войн» или «День Люка Скайуокера» отмечается 4 мая из-за созвучия этой даты на английском с фразой «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»). Многие поклонники обыгрывают ее как May the fourth be with you (в переводе с английского fourth — это четвертый, а May — май).

В этом году Google отметил неофициальный праздник «пасхалкой» — достаточно ввести в поисковик Star Wars Day или просто «День Звездных войн», и сверху посыплется тематическое конфетти.


Скриншот страницы Google

А вот как про этот день вспоминают обычные поклонники.

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