В Беларуси хотят вернуть в оборот отдельные виды пластиковой тары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило проект постановления, которым предлагается исключить отдельные виды пластиковой посуды, запрещенной к использованию в объектах общественного питания.



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На правовом форуме опубликованы проект госрешения и обоснование к нему, общественное обсуждение документов продлится до 14 мая.

В проекте госрешения предлагается вернуть для оборота в общепите пластиковые стаканы объемом 300 мл и более; трубочки (соломинки) для напитков; контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.

По мнению разработчиков документов, возврат перечисленных товаров в общепит позволит «обеспечить соблюдение субъектами общественного питания установленных законодательством и технологическими документами требований к качеству и хранению продукции, а также предупредить рост цен на продукцию общественного питания ввиду отсутствия альтернативной упаковки из экоматериалов отечественного производства».

По данным МАРТа, упаковка из экоматериалов импортного производства превышает стоимость аналогичной одноразовой продукции из пластика в среднем в 2— 4 раза.

По мнению министерства, запрет на использование в общепите пластиковых стаканов объемом 300 мл и более; трубочек (соломинок) для напитков; контейнеров, лотков, ланч-боксов, коррексов, банок и бутылок «может привести к ухудшению качества обслуживания потребителей, росту цен и уходу с рынка субъектов малого и среднего предпринимательства».

Как сообщалось, 1 января 2021 года в Беларуси введен запрет на использование и продажу в объектах общественного питания многих видов одноразовой пластиковой посуды (в том числе вилок, ложек, ножей, палочек для размешивания напитков, стаканов, тарелок, трубочек и соломинок для напитков).

Данное решение власти приняли в целях сокращения использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды и «замене ее на бумажную и иные виды экологичной упаковки».