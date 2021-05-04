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Весенний призыв в армию: провожают срочников, ждут новобранцев

04.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая ― Sputnik. В воинских частях и соединениях проходят торжественные митинги: чествуют солдат срочной службы, которые вскоре уволятся в запас, сообщила пресс-служба Минобороны. 

На церемонии приглашаются матери солдат, наиболее отличившихся  во время службы.

Также в военных комиссариатах в эти дни заканчивается медобследование призывников, проходят заседания призывных комиссий, на которых принимаются решения о месте службы будущих солдат.

Планируется, что Вооруженные силы республики весной пополнит около 10 тысяч человек (из них около 1,5 тысячи – в Силы специальных операций).

Особенности весеннего призыва

Среди особенностей весеннего призыва-2021 будет служба в резерве ВС студентов белорусских вузов сельскохозяйственного профиля - но по собственному желанию. Предполагается, что это будет что-то вроде службы на каникулах: к началу учебного года студенты вернутся.

К слову, осенью 2018 года подобное предложил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он выразил уверенность, что молодые люди фактически побывают в армии, не отрываясь от учебы, и за это время "понюхают пороху".

В войска пополнение начнут отправлять с 14 мая, присягу солдаты Вооруженных сил примут 12 июня.

Подробно об особенностях весеннего призыва–2021 читайте в материале Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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Военная служба для мужчин до 27 лет в Беларуси обязательна, исключение составляют признанные непригодными для службы.
 
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