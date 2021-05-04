|
Весенний призыв в армию: провожают срочников, ждут новобранцев
04.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая ― Sputnik. В воинских частях и соединениях проходят торжественные митинги: чествуют солдат срочной службы, которые вскоре уволятся в запас, сообщила пресс-служба Минобороны.
На церемонии приглашаются матери солдат, наиболее отличившихся во время службы.
Также в военных комиссариатах в эти дни заканчивается медобследование призывников, проходят заседания призывных комиссий, на которых принимаются решения о месте службы будущих солдат.
Планируется, что Вооруженные силы республики весной пополнит около 10 тысяч человек (из них около 1,5 тысячи – в Силы специальных операций).
Особенности весеннего призыва
Среди особенностей весеннего призыва-2021 будет служба в резерве ВС студентов белорусских вузов сельскохозяйственного профиля - но по собственному желанию. Предполагается, что это будет что-то вроде службы на каникулах: к началу учебного года студенты вернутся.
К слову, осенью 2018 года подобное предложил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он выразил уверенность, что молодые люди фактически побывают в армии, не отрываясь от учебы, и за это время "понюхают пороху".
В войска пополнение начнут отправлять с 14 мая, присягу солдаты Вооруженных сил примут 12 июня.
Подробно об особенностях весеннего призыва–2021 читайте в
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военная служба для мужчин до 27 лет в Беларуси обязательна, исключение составляют признанные непригодными для службы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)