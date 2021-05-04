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Трогательный ангел Одри Хепберн: фото в жизни и кино
04.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Легендарной актрисе 4 мая исполнилось бы 92 года. Она блистала в культовых фильмах Голливуда: "Римские каникулы", "Сабрина", "Завтрак у Тиффани", "Моя прекрасная леди". Причина ее сумасшедшей популярности кроется не только в талантливой актерской игре. Ее особенная красота, тонкость и легкость, выразительные глаза вызывали восторг и обожание. Современники называли ее трогательным ангелом, принцессой, эльфом. Женщина-ребенок, наивная и искренняя, она легко завоевывала сердца.
В ее жилах текла голландская, французская, венгерская кровь. Мать Одри была голландкой из древнего аристократического рода. Актриса знала английский, французский, итальянский языки, могла изъясняться на испанском, португальском, голландском и фламандском. Родившаяся в Икселе близ Брюсселя Хепберн провела детство и юность в Нидерландах, оккупированных нацистской Германией, пережила тяжелые годы голода. С детства Одри занималась балетом, но перелетев через океан и став звездой Бродвея, попала в кино, сделавшей из нее мировую звезду века.
Законодательница мод и икона стиля, Одри Хепберн была близким другом и музой Юбера Живанши. В его нарядах она блистала в кино и жизни.
Смотрите в фотоленте Sputnik фотографии разных лет удивительной актрисы и человека, посла доброй воли ЮНИСЕФ.
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Артистичная и аристократичная, легкая и непринужденная, Одри Хепберн была и остается образцом стиля и подражания.
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