Романчук: В Беларуси темные времена и рассвета пока не видно

Источник материала: UDF



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«Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно», — заверил премьер-министр.

«Для россиян это удобный момент оказать давление на белорусские власти»





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«Американские санкции еще не вступили в силу. Информация от российских компаний еще не проверена, непонятно, будут ли санкции распространяться на партнеров белорусских компаний. Кроме слухов у нас нет официальных заявлений со стороны министерства энергетики России, ни премьер-министра РФ, ни других», – сказал Романчук.

«Сейчас удобный момент оказать давление на белорусские власти: мол, вы нам передадите предприятия, и мы найдем выход из ситуации», – отметил Романчук.

«Пока мы наблюдаем обратное: чем больше санкций, тем больше давление на гражданское общество. Собственно, эту позицию белорусских властей открыто озвучил Макей», – напомнил Романчук.

«Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать. И это будет, я считаю, абсолютно обоснованно в данной ситуации».

«Для Беларуси наступил постмодернистский 1937 год – с 35 тысячами репрессированных и под 400 человек политзаключенными. Не знаю, самое ли это темное время накануне рассвета, но рассвета не видно. В ответ на санкции власти жестко реагируют. Идет игра в смотрелки: кто кого пересмотрит».

«В черный список ЕС попали частные компании, которых и внутри Беларуси щемят, и теперь Евросоюз будет щемить», – сказал Романчук.

«Чем злее будут страны Запада, тем сильнее Беларусь будет привязываться к России»





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«Во-вторых, можно вспомнить события десятилетней давности. После президентских выборов-2010 и репрессий власть вынуждена была реагировать и отпускала политзаключенных, политических заложников под отмену санкций», – сказал Корнеенко.

«Действующая власть держится исключительно благодаря поддержке Москвы. И чем злее будут страны Запада, тем сильнее Беларусь будет привязываться к России», – считает Корнеенко.

«Они обвиняют злобных американцев в принятии этих санкций. Но это нормальная реакция здравомыслящих политиков на события внутри Беларуси, по-иному они поступить не могут», – отметил Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Романчук: В Беларуси темные времена и рассвета пока не видно Для россиян это удобный момент оказать давление на белорусские власти.

Руководитель правительствав интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал, что американские санкции не повлияли на поставки российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что ряд российских нефтяных компаний может отказаться от поставок нефти на «Нафтан», опасаясь последствий американских санкций, которые были возобновлены против новополоцкого и еще 8 белорусских предприятий нефтехимии.В том числе по этой причине продолжается дискуссия: а влияют ли западные санкции на действия белорусских властей и как?поинтересовался мнением экспертов на этот счет.Руководитель Научно-исследовательского центра Мизесав комментарииотметил, что еще рано говорить о продолжении сотрудничества российских компаний с «Нафтаном».По его мнению, Москва может использовать возникшую ситуацию для того, чтобы заполучить полный контроль над белорусской нефтепереработкой.Что касается в целом западных санкций, то экономист считает, что «эффект от них пока прямо противоположный заявляемому».Месяц назад руководитель МИД сказал:Романчук добавил:Экономист также отметил, что экономические санкции против белорусских предприятий не последовательны и не системны.Политический деятельв комментарииотметил, что, по его мнению, санкции оказывают воздействие на белорусские власти.Он считает, что, во-первых, репрессии в стране были бы еще более жесткими, если бы мировому сообществу вообще не было бы дела до Беларуси.Вместе с тем он признал, что сегодня ситуация несколько иная.По его мнению, со стороны власти «идет подмена понятий».Белорусские власти обвиняют западные страны во вмешательстве во внутренние дела, а в ответ на санкции запретили ввоз в Беларусь товаров от Škoda, Nivea и Liqui Moly. Но по мнению эксперта, эти действия не будут иметь эффекта.«Это как пугать ежа голым задом», – сказал Корнеенко.