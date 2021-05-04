ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Романчук: В Беларуси темные времена и рассвета пока не видно

04.05.2021 11:51 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Романчук: В Беларуси темные времена и рассвета пока не видно
Иллюстративное фото
Влияют ли западные санкции на действия белорусских властей и как?

Руководитель правительства Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал, что американские санкции не повлияли на поставки российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.

«Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно», — заверил премьер-министр.


На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что ряд российских нефтяных компаний может отказаться от поставок нефти на «Нафтан», опасаясь последствий американских санкций, которые были возобновлены против новополоцкого и еще 8 белорусских предприятий нефтехимии.

В том числе по этой причине продолжается дискуссия: а влияют ли западные санкции на действия белорусских властей и как?

UDF поинтересовался мнением экспертов на этот счет.

«Для россиян это удобный момент оказать давление на белорусские власти»


Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF отметил, что еще рано говорить о продолжении сотрудничества российских компаний с «Нафтаном».

Романчук: В Беларуси темные времена и рассвета пока не видно

Фото: Sputnik

«Американские санкции еще не вступили в силу. Информация от российских компаний еще не проверена, непонятно, будут ли санкции распространяться на партнеров белорусских компаний. Кроме слухов у нас нет официальных заявлений со стороны министерства энергетики России, ни премьер-министра РФ, ни других», – сказал Романчук.


По его мнению, Москва может использовать возникшую ситуацию для того, чтобы заполучить полный контроль над белорусской нефтепереработкой.

«Сейчас удобный момент оказать давление на белорусские власти: мол, вы нам передадите предприятия, и мы найдем выход из ситуации», – отметил Романчук.


Что касается в целом западных санкций, то экономист считает, что «эффект от них пока прямо противоположный заявляемому».

«Пока мы наблюдаем обратное: чем больше санкций, тем больше давление на гражданское общество. Собственно, эту позицию белорусских властей открыто озвучил Макей», – напомнил Романчук.


Месяц назад руководитель МИД сказал:

«Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать. И это будет, я считаю, абсолютно обоснованно в данной ситуации».


Романчук добавил:

«Для Беларуси наступил постмодернистский 1937 год – с 35 тысячами репрессированных и под 400 человек политзаключенными. Не знаю, самое ли это темное время накануне рассвета, но рассвета не видно. В ответ на санкции власти жестко реагируют. Идет игра в смотрелки: кто кого пересмотрит».


Экономист также отметил, что экономические санкции против белорусских предприятий не последовательны и не системны.

«В черный список ЕС попали частные компании, которых и внутри Беларуси щемят, и теперь Евросоюз будет щемить», – сказал Романчук.


«Чем злее будут страны Запада, тем сильнее Беларусь будет привязываться к России»



Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF отметил, что, по его мнению, санкции оказывают воздействие на белорусские власти.

Романчук: В Беларуси темные времена и рассвета пока не видно

Фото: racyja.com

Он считает, что, во-первых, репрессии в стране были бы еще более жесткими, если бы мировому сообществу вообще не было бы дела до Беларуси.

«Во-вторых, можно вспомнить события десятилетней давности. После президентских выборов-2010 и репрессий власть вынуждена была реагировать и отпускала политзаключенных, политических заложников под отмену санкций», – сказал Корнеенко.


Вместе с тем он признал, что сегодня ситуация несколько иная.

«Действующая власть держится исключительно благодаря поддержке Москвы. И чем злее будут страны Запада, тем сильнее Беларусь будет привязываться к России», – считает Корнеенко.


По его мнению, со стороны власти «идет подмена понятий».

«Они обвиняют злобных американцев в принятии этих санкций. Но это нормальная реакция здравомыслящих политиков на события внутри Беларуси, по-иному они поступить не могут», – отметил Корнеенко.


Белорусские власти обвиняют западные страны во вмешательстве во внутренние дела, а в ответ на санкции запретили ввоз в Беларусь товаров от Škoda, Nivea и Liqui Moly. Но по мнению эксперта, эти действия не будут иметь эффекта.

«Это как пугать ежа голым задом», – сказал Корнеенко.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для россиян это удобный момент оказать давление на белорусские власти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чацверты пакет санкцыяў ЕЗ адкладаецца мінімум да чэрвеня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by