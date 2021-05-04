ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Итоги вчерашней бури: «сдуло» 47 деревьев, в Минске они упали на несколько машин

04.05.2021 12:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В стране в целом и в Минске в частности вчера поднялся сильный ветер. Сдувало все: от цветочных киосков и светофоров до рекламных щитов и заборов. Не обошлось без случаев падения стволов на машины. По данным МЧС, повреждены два легковых автомобиля. На фото наших читателей картина более серьезная.

«За сутки вследствие порывов ветра (до 22 м/с) пострадали три населенных пункта в Витебской (1), Гродненской (1) и Могилевской (1) областях, — такова официальная информация МЧС. — Повреждены кровли 2 жилых домов и одного сельскохозяйственного здания. Зафиксированы 47 случаев падения деревьев в Брестской области (10), Витебской (3), Гомельской (2), Минской (19), Могилевской (3) областях и г. Минске (10), в результате которых повреждены два легковых автомобиля».

Итоги вчерашней бури: «сдуло» 47 деревьев, в Минске они упали на несколько машин

По данным спасателей, никто не пострадал. Сообщается, сейчас ведутся восстановительные работы, работы по распиловке и уборке упавших деревьев уже позади.

Итоги вчерашней бури: «сдуло» 47 деревьев, в Минске они упали на несколько машин

А вот как выглядели последствия стихии глазами наших читателей. Визуально поврежденных машин заметно больше, чем две.

Итоги вчерашней бури: «сдуло» 47 деревьев, в Минске они упали на несколько машин
Итоги вчерашней бури: «сдуло» 47 деревьев, в Минске они упали на несколько машин
Итоги вчерашней бури: «сдуло» 47 деревьев, в Минске они упали на несколько машин
Итоги вчерашней бури: «сдуло» 47 деревьев, в Минске они упали на несколько машин
Итоги вчерашней бури: «сдуло» 47 деревьев, в Минске они упали на несколько машин

Как сообщают синоптики, завтра днем, 5 мая, местами по Беларуси ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15—18 м/с. А 6 мая, в четверг, в дневные часы во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами 15—20 м/с.

Деловые, повседневные и спортивные рюкзаки в Каталоге Onliner


Рюкзак Miru Kanken Classic 1013
2 отзыва
городской, унисекс; 1 отделение
–24%41,44 р.
10 предложений
Рюкзак Xiaomi City Backpack 2 (темно-серый)
5 отзывов
городской, унисекс; 18 л; 1 отделение
75,03 р.
26 предложений
Рюкзак XD Design Bobby Urban Lite (серый)
1 отзыв
городской/спортивный, футбольный, унисекс; 22 л; 1 отделение
243 р.
5 предложений
Все модели рюкзаков в Каталоге

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стране в целом и в Минске в частности вчера поднялся сильный ветер. Сдувало все: от цветочных киосков и светофоров до рекламных щитов и заборов. Не обошлось без...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие курсы доллара и евро установили обменники 4 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by