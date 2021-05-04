Итоги вчерашней бури: «сдуло» 47 деревьев, в Минске они упали на несколько машин

Источник материала: Onliner

В стране в целом и в Минске в частности вчера поднялся сильный ветер. Сдувало все: от цветочных киосков и светофоров до рекламных щитов и заборов. Не обошлось без случаев падения стволов на машины. По данным МЧС, повреждены два легковых автомобиля. На фото наших читателей картина более серьезная.

«За сутки вследствие порывов ветра (до 22 м/с) пострадали три населенных пункта в Витебской (1), Гродненской (1) и Могилевской (1) областях, — такова официальная информация МЧС. — Повреждены кровли 2 жилых домов и одного сельскохозяйственного здания. Зафиксированы 47 случаев падения деревьев в Брестской области (10), Витебской (3), Гомельской (2), Минской (19), Могилевской (3) областях и г. Минске (10), в результате которых повреждены два легковых автомобиля».





По данным спасателей, никто не пострадал. Сообщается, сейчас ведутся восстановительные работы, работы по распиловке и уборке упавших деревьев уже позади.





А вот как выглядели последствия стихии глазами наших читателей. Визуально поврежденных машин заметно больше, чем две.





















Как сообщают синоптики, завтра днем, 5 мая, местами по Беларуси ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15—18 м/с. А 6 мая, в четверг, в дневные часы во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами 15—20 м/с.