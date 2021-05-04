Появилась новость о том, что в Дзержинске собаку привязали к рельсам. Узнали подробности истории

Источник материала: Tut.by

На выходных по зоозащитным сообществам в Сети разлетелись шокирующие кадры с псом, у которого вместо лап — кровавое месиво. Собака попала под электричку на станции Койданово (Дзержинск) — везде писали, что к рельсам ее привязал человек. Чтобы узнать детали этой истории, мы связались с неравнодушной женщиной, которая в Пасху полетела спасать Джека (так назвали пса) — и успела, хотя счет шел на минуты (осторожно, этот снимок может вас травмировать, если вы очень восприимчивый человек, не проходите по ссылке ).

— Буквально час назад со мной связались сотрудники милиции и предоставили видео с железнодорожной станции. Оказалось, никто Джека к рельсам не привязывал, — рассказывает Инна. — Мне лично стало легче, когда я об этом узнала. Люди творят с животными страшные вещи, но хотя бы не в этом случае.

Первым версию о том, что пса привязали, озвучил ветеринар — трудно было объяснить, почему электричка не перемолола собаку, а отрезала лишь передние лапы и хвостик. Потом эта информация разошлась по волонтерским чатам. Но впоследствии стало ясно: Джек сам распластался на рельсах, пытаясь спрятаться — так он и получил ужасные травмы.

— На видео Джек беззаботно бегает по перрону, играет, — делится Инна. — А когда подъезжает электричка, видимо, пугается громкого звука — и от страха прыгает прямо под нее. Вот что ему в голову пришло? Я узнала, что он при этой станции живет с рождения — и вдруг такое… Представляете, какой сильный у этой собаки ангел-хранитель? И выжила, и меня дождалась.

Электричка переехала Джека в половине шестого утра, а Инна, которая не сразу увидела информацию о нем в Сети, добралась до Дзержинска только в половине одиннадцатого.







— Зрелище шокирующее, — признает Инна. — Но когда на кону жизнь, нет времени садиться и плакать. Нужно собаку жалеть, а не свои нервы. Нужно было срочно обезболивающее уколоть и кровь остановить, чтобы он до Минска доехал. Поэтому подхватила пса и полетела в клинику — сначала в местную, а потом — в столичную. Честно признаюсь, скоростной режим не соблюдала. (Смеется)

Для врачей было шоком, что Джек выжил, но, делится Инна, команда работала слаженно:

— Его, насколько это возможно, стабилизировали. И приняли решение оперировать в этот же день — ампутировали передние лапки и хвостик. Операцию нам сделал замечательный доктор Алексей Клецко — постарался по максимуму сохранить ткани, чтобы в дальнейшем у нас была возможность протезирования. Сейчас песик на стационаре ветклиники — уколы антибиотиков, капельница, обработка швов — здесь он останется до 8 мая.



На снимке видно, как пострадали лапы Джека

Ну, а после, рассказывает об оптимистичных планах Инна, Джек переедет в Лиду. Там работает инновационная клиника «Кот Бегемот», где берутся сделать Джеку новые лапки-протезы — займется этим талантливый хирург Павел Жульпа.

Пес пока не готов к этому физически (впереди восстановление после перенесенной ампутации и КТ лапок), но морально — вполне. Джек совершенно не утратил интереса к жизни и доверия к людям после того, что с ним произошло:

— Я всегда поражаюсь тому, до какой же степени они, собаки, добрые существа, — пожимает плечами Инна. — Представьте, какую боль он испытывал, истекая кровью на перроне. И тут совершенно чужие люди хватают тебя, волокут куда-то, трогают за больные лапки… Так вот — ни грамма агрессии, ни одной попытки укусить, защититься.

Не описать, какое он ласковое и добродушное создание — все в клинике по очереди приходят его гладить и жалеть. А он в ответ пузико свое подставляет. (Улыбается) И всё время хочет встать: не понимает пока, что лапок нет. Но ничего, лапки мы сделаем — это вопрос времени.