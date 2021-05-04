Суд вынес приговор водителю VW, который на Пушкина поехал на красный и сбил двух пешеходов

Источник материала: Tut.by

Водитель, сбивший в октябре 2020 года на переходе в Минске двух пешеходов и скрывшийся с места аварии, получил 6 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре.





В ходе судебного разбирательства установили, что 38-летний мужчина в день своего рождения употребил алкоголь, после чего сел за руль Volkswagen Polo. Двигаясь по проспекту Пушкина в Минске со скоростью не менее 65 км/ч при ограничении в 60 км/ч, он выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, где сбил мужчину и женщину . В результате ДТП пешеходам были причинены тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.

После ДТП мужчина скрылся с места происшествия, не оказав помощь пострадавшим, но вскоре был задержан. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 1,96 промилле.

Суд признал водителя виновным по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст. 159 УК (Оставление в опасности) и приговорил к шести годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет и штрафом в размере 100 базовых величин (2900 рублей).

В пользу потерпевших суд взыскал материальную компенсацию морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.

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