Какие курсы доллара и евро установили обменники 4 мая

Источник материала: Tut.by

Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 4 мая снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 4 мая

На торгах курс доллара вырос на 0,05% — до 2,5669 рубля (данные на 11.30), курс евро упал на 0,17% — до 3,0857 рубля (данные на 11.11), а курс российского рубля укрепился на 0,38% — до 3,4125 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.42).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,568 рубля (Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 2,566 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банк БелВЭБ — 3,13 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Белорусском народном банке — 3,088 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Альфа-Банке, Белорусском народном банке, БСБ Банке, Технобанке, Франсабанке — 3,082 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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