Задержан хирург Андрей Любецкий. Его жена фигурировала в «шпионском фильме» ОНТ

Источник материала: Салiдарнасць

Во вторник, 4 мая, в Минске задержали известного челюстно-лицевого хирурга Андрея Любецкого. Об этом сообщает Наша Ніва .





— Утром к Андрею пришли, не знаем точно во сколько. Обыскали квартиру и его забрали, — рассказали журналистам «Нашай Нівы» родственники Андрея Любецкого.

Им также неизвестно, задержан хирург по административному или уголовному делу.

Андрей Любецкий — известный челюстно-лицевой хирург, его жена Наталья — стоматолог, работала в 4-й минской поликлинике, в семье четверо детей. В ночь на 1 апреля она пропала, рассказал Андрей Любецкий в интервью «Нашей Ниве», в их доме прошел обыск или осмотр.

Спустя несколько дней Наталью показали в «шпионском фильме» ОНТ. В фильме рассказали, что Наталья по просьбе Макара якобы забирала какие-то документы, что в них было, она не знала. В сюжете утверждают, что в них должны были содержаться сведения из КГБ, но оперативники, раскрыв задумку, подменили данные, пишет TUT.BY .

После того как Наталью отпустили из КГБ, женщина вместе с детьми уехала из Беларуси.

В интервью «Радыё Свабода» женщина рассказала, что решила уехать потому что опасалась дальнейшего преследования.