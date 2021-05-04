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Премьер-министр о возможности передачи власти Совбезу: «Окончательную версию декрета не знаю, но решение надо принимать, потому что декрет рождается не на пустом месте»

04.05.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Премьер-министр Роман Головченко прокомментировал сегодня журналистам возможность передачи президентских полномочий Совету безопасности, что планируется закрепить в отдельном декрете главы государства, передает БЕЛТА.

«Какая будет окончательная версия редакции декрета, пока не знаю. Какое президент примет решение, такой он и будет. А решение надо принимать, потому что декрет рождается не на пустом месте. Мы все знаем, что происходит вокруг нашей страны, какие цели ставят недруги нашего государства — они выходят за рамки понимания моральных ценностей. Поэтому страна должна быть готова ко всему, к любому развитию ситуации. И президент, как глава государства, главнокомандующий, прекрасно это понимает», — отметил премьер-министр.

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Премьер-министр Роман Головченко прокомментировал сегодня журналистам возможность передачи президентских полномочий Совету безопасности, что планируется...
 
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