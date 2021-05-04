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Россияне увеличили объемы выпуска Lada Vesta почти на треть
Источник материала: Onliner
Завод «Лада Ижевск» сообщил итоги первого квартала текущего года. Компания выпустила 33,6 тысячи машин Lada Vesta. Это на 28,5% больше, если сравнивать с первым кварталом 2020 года. Любопытно, что продажи Vesta в РФ снизились.
В Ижевске в настоящий момент собирают седаны Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross. По итогам первого квартала текущего года реализация семейства Lada Vesta на российском рынке составила 23 871 авто, пишет независимое агентство
В апреле россияне начали продавать автомобили с мультимедийной системой Lada EnjoY Pro с «Яндекс.Авто», которая представлена в том числе в автомобилях семейства Vesta, включая версию Sport. Сейчас специалисты «АвтоВАЗа» ведут активную работу над рестайлингом всего семейства Vesta. Запуск серийного производства новинки состоится не ранее 2022 года.
красный, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
оранжевый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Завод «Лада Ижевск» сообщил итоги первого квартала текущего года. Компания выпустила 33,6 тысячи машин Lada Vesta. Это на 28,5% больше, если сравнивать с первым кварталом 2020...
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