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Россияне увеличили объемы выпуска Lada Vesta почти на треть

04.05.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Завод «Лада Ижевск» сообщил итоги первого квартала текущего года. Компания выпустила 33,6 тысячи машин Lada Vesta. Это на 28,5% больше, если сравнивать с первым кварталом 2020 года. Любопытно, что продажи Vesta в РФ снизились.

В Ижевске в настоящий момент собирают седаны Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross. По итогам первого квартала текущего года реализация семейства Lada Vesta на российском рынке составила 23 871 авто, пишет независимое агентство «Автостат». Это на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей Lada в России (после Lada Granta).

В апреле россияне начали продавать автомобили с мультимедийной системой Lada EnjoY Pro с «Яндекс.Авто», которая представлена в том числе в автомобилях семейства Vesta, включая версию Sport. Сейчас специалисты «АвтоВАЗа» ведут активную работу над рестайлингом всего семейства Vesta. Запуск серийного производства новинки состоится не ранее 2022 года.

LADA Vesta I BLACK EDITION SW, 2018 г.в., 26 044 км
красный, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
24 371 р.
9499$ / 7885€
LADA Granta I Plus, 2014 г.в., 116 000 км
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
10 519 р.
4100$ / 3403€
LADA Vesta I SW CROSS, 2018 г.в., 88 800 км
оранжевый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
24 501 р.
9550$ / 7927€
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Завод «Лада Ижевск» сообщил итоги первого квартала текущего года. Компания выпустила 33,6 тысячи машин Lada Vesta. Это на 28,5% больше, если сравнивать с первым кварталом 2020...
 
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