Россияне увеличили объемы выпуска Lada Vesta почти на треть

Источник материала: Onliner

Завод «Лада Ижевск» сообщил итоги первого квартала текущего года. Компания выпустила 33,6 тысячи машин Lada Vesta. Это на 28,5% больше, если сравнивать с первым кварталом 2020 года. Любопытно, что продажи Vesta в РФ снизились.

В Ижевске в настоящий момент собирают седаны Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross. По итогам первого квартала текущего года реализация семейства Lada Vesta на российском рынке составила 23 871 авто, пишет независимое агентство «Автостат» . Это на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей Lada в России (после Lada Granta).

В апреле россияне начали продавать автомобили с мультимедийной системой Lada EnjoY Pro с «Яндекс.Авто», которая представлена в том числе в автомобилях семейства Vesta, включая версию Sport. Сейчас специалисты «АвтоВАЗа» ведут активную работу над рестайлингом всего семейства Vesta. Запуск серийного производства новинки состоится не ранее 2022 года.