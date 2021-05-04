Очередной народный? Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Источник материала: Onliner С ходу сложно посчитать, сколько убойных моделей Redmi, ставших «народными», выпустила Xiaomi. Новый претендент на это звание — Redmi Note 10 Pro. На первый взгляд — идеальный смартфон, минимально уступающий в несколько раз более дорогим флагманам. Это, впрочем, не означает, что у новинки нет компромиссов.

Что в коробке

В коробке найдем привычный для Redmi набор из самого смартфона, защитного чехла, кабеля USB—USB Type-C, бумажек, скрепки и блока питания на 33 Вт.





Чехол силиконовый, не полностью прозрачный, а, словно повторяя поверхность корпуса самого телефона, слегка матовый. Смартфон в нем становится совсем не скользким, имеет отличное сцепление с рукой.









Есть и выступ, который при падении защитит блок с камерами. Разъем для зарядки прикрыт силиконовой заглушкой — скорее всего, быстро оторвется, но все равно приятно такое внимание производителя к мелочам. Чехол и впрямь лучше всего подходит для Redmi Note 10 Pro.

Во-первых, это красиво

Когда-то в обзоре iPhone 11 Pro я предполагал , что вот-вот Android-смартфоны перейдут на такой же матовый материал корпуса. Ждать пришлось чуть дольше, но вот результаты — у Redmi Note 10 Pro отличный во всех отношениях корпус из матового стекла Gorilla Glass 5 с перламутровым отливом. Во всяком случае, если речь идет голубом цвете, который был у нас.





Материал приятен тактильно, он не слишком скользкий, при этом практичный. Вероятно, заслуга этого в первую очередь в светлых оттенках, но следы от пальцев на корпусе смартфона не видны. Сама голубая расцветка с переливами тоже очень ок.

Хотелось бы металлическую рамку, но она пластиковая, окрашенная под цвет крышки. Благодаря закругленным боковым торцам телефон неплохо ложится в руку и ощущается тоньше, чем есть на самом деле. Из странных необъяснимых личных впечатлений — очень нравится наплыв на правом торце, выделяющий кнопки включения и регулировки уровня громкости.





Очень пытается, но все же не выглядит чужеродным блок с камерами. Он реально огромный, да еще с двухступенчатой высотой. Здесь как бы две площадки, побольше и поменьше, одна уложенная на другую. Оформление максимально солидное, чтоб у пользователя и окружающих не оставалось сомнений в том, что перед ними крутейший камерофон. Правда, из всего этого изобилия на самом деле востребованы только две камеры, но об этом ниже.





По разъемам ситуация стандартная. На нижнем торце — микрофон, динамик и USB Type-C. На верхнем — решетка под второй стереодинамик, аудиоразъем, второй микрофон и ИК-порт. Слева видим слот для карты памяти и двух «симок». Справа, как уже упоминалось, кнопка громкости и включения. В последнюю встроен сканер отпечатков пальцев, хотя с виду этого не скажешь. Обычно такие кнопки слегка углублены в корпус, здесь же клавиша, наоборот, немного выступает. Углубление получается, если поместить телефон в комплектный чехол.













Дактилоскопический датчик срабатывает моментально и без ошибок. Звук из динамиков громкий, но плосковат, басистой глубины не хватает. Заявлена влагозащита по стандарту IP53, то есть, по сути, от дождя. Из удивительного — в телефоне нет привычного датчика приближения.

С этим датчиком ситуация интересная. Не знаю причин, по которым Xiaomi решила отказаться от традиционного инфракрасного сенсора, но факт в том, что его работу теперь пытаются выполнить сразу акселерометр, верхние микрофон и динамик. Принцип взаимодействия всего этого добра довольно сложный и связан с определением скорости отражения звуковой волны от головы.



Заводскую пленку можно не снимать пару месяцев

В теории новая система должна так же, как и инфракрасный датчик приближения, определять, когда вы разговариваете по телефону, и отключать экран. В реальности некоторые пользователи жалуются, что смартфон не всегда выключает дисплей, из-за чего возможны ошибочные нажатия ухом.

Вибромоторчик линейного типа делает взаимодействия с телефоном еще приятнее. Сам несколько раз просто гонял туда-сюда меню с настройками, чтобы раз за разом получать тактильно приятный «стук-стук» при крайних положениях списка. Почти iPhone!





Если говорить о дизайне и конструктивных особенностях, то перед нами красивый и практичный смартфон (даже блок с камерами смотрится симпатично). Несмотря на немалые габариты, аппаратом комфортно пользоваться за счет матовой поверхности крышки и закругленных торцов. Да и тяжелым его по сегодняшним меркам не назовешь — меньше 200 граммов при почти 6,7-дюймовом дисплее.

Дисплей

Здесь можно написать одно слово — шикарный. Если уж такие матрицы попадают в смартфоны среднего ценового сегмента, то вопрос о необходимости флагманских моделей становится как никогда острым.





Огромная 6,67-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 2400×1080 пикселей поддерживает широкий цветовой охват и HDR10 с пиковой яркостью 1200 нит, как в новых iPhone. До кучи — частота обновления дисплея 120 Гц. Правда, сверхплавная анимация заметна в основном только в интерфейсе, но все равно отличный бонус для аппарата среднего ценового уровня.

Поддерживается режиме Always On с отображением на выключенном дисплее даты времени и прочих уведомлений. Правда, то ли я не разобрался, то ли это «фишка» такая, но режим не работает постоянно, а активируется только на 10 секунд при касании экрана. Странное решение, объяснить которое можно разве что заботой о заряде аккумулятора.

Производительность

Redmi Note 10 Pro поставляются с 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Разница в цене невелика, и в данном случае можно советовать брать максимальный «фарш» с 8/128 ГБ. Но было бы, конечно, лучше получить 256 ГБ.





Процессор — свежий Qualcomm Snapdragon 732G. Считается чипом среднего уровня, производится по 8-нанометровому техпроцессу компанией Samsung. От предшественника в лице Snapdragon 730G отличается слегка повышенной частотой процессора и графической системы.

Состоит из двух ядер Cortex-A76 с частотой до 2,3 ГГц и шести ядер Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает чип Adreno 618.





В бенчмарках такая система набирает положенные своему уровню баллы, примерно вдвое отставая от флагманских чипов. В реальности же заставить такую систему подтормаживать довольно сложно. Требовательные игры идут на максимальных настройках с высоким fps (но, конечно, не 120). Тот случай, когда флагманские чипы скорее для бенчмарков, а в повседневных задачах особых отличий по сравнению с середняками нет.

Автономность

Аккумулятор на 5000 мА·ч — еще одна сильная сторона Redmi Note 10 Pro. В режиме повседневной эксплуатации одной зарядки спокойно хватает на двое суток. Если выжимать из смартфона все соки играми, все равно вы вряд ли сможете разрядить его быстрее чем за сутки.





С помощью комплектной быстрой зарядки Redmi Note 10 Pro заряжается чуть больше чем за час. Жаль только, что девайс не поддерживает беспроводную зарядку.

Камеры

Итак, вот что попало в массивный блок с камерами: основной сенсор на 108 Мп, ультраширик на 8 Мп, супермакрокамера на 5 Мп и датчик глубины. Последние два датчика — для красоты. Нет, в принципе, местную макрокамеру использовать можно — в отличие от абсолютного большинства других примеров, здешний датчик ведет себя более-менее приемлемо и позволяет делать не самые стыдные снимки. Во всяком случае, они получаются примерно на том же уровне, что и кроп с основной камеры.



Супермакро



Кроп со 108 Мп

Ультраширокоугольная камера неплохо проявляет себя в условиях с хорошей освещенностью. Есть небольшие вопросы к балансу белого, но не критичные. В сумерках и темноте эта камера бесполезна.









Наибольший интерес вызывает основной 108-мегапиксельный датчик, по умолчанию снимающий в разрешении 12 Мп. Днем к нему, опять же, претензий нет. С зумом ситуация следующая: при хорошем освещении намного больше деталей дает кроп с 108 Мп, чем зум.











Зум 10х



Кроп со 108 Мп

Вечером про 108 Мп лучше забыть и пользоваться ночным режимом. Звезд с неба в буквальном и переносном смысле смартфон не хватает, но есть ощущение, что виной всему сыроватый софт для камеры.



Ночной режим



108 Мп

Redmi Note 10 Pro — во многом выдающийся смартфон, но это не камерофон. Для своей цены он хорошо снимает, но флагманские телефоны снимают лучше, особенно ночью и особенно на сверхширокоугольный объектив. Есть надежда, что софт допилят и качество фото подрастет.

Итоги

С учетом всех достоинств у Redmi Note 10 Pro вырисовывается всего один конкурент — Samsung Galaxy A52 . Он у нас как раз находится на продолжительном тестировании, и мы непосредственно сравним возможности двух конкурентов





Redmi Note 10 Pro заслуженно претендует на звание очередного народного смартфона. Получить такой же набор «плюшек» за эти деньги очень сложно. Бочку меда портят лишь мелкие досадные неприятности вроде мудреной замены датчика приближения и странно работающий режим Always On. Недостатки эти все равно не критичные, к тому же энтузиасты наверняка найдут, как их исправить. В любом случае Xiaomi снова дала пользователям то, что они так любят — много смартфона за относительно небольшие деньги.

Благодарим магазин Xistore за предоставленный на тесты смартфон.

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