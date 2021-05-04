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Павел Дуров опубликовал в Instagram новое фото

04.05.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Павел Дуров опубликовал накануне первую за три года фотографию в Instagram, чем вызвал горячие обсуждения аудитории и дал волну шуткам. Прошлый собственный снимок Дуров разместил в 2018 году, поставив геоотметку ОАЭ, на этот раз снимок также был сделан в Эмиратах. На этот раз, правда, обошлось без песчаных дюн, на фоне виден город, а сам создатель мессенджера Telegram сидит, вероятно, на крыше, покрытой камнями.

Пользователи спрашивают, где Павел пропадал, по традиции просят вернуть стену, удивляются, а также восхваляют физическую форму Дурова и всячески упоминают Дудя.

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Павел Дуров опубликовал накануне первую за три года фотографию в Instagram, чем вызвал горячие обсуждения аудитории и дал волну шуткам. Прошлый собственный снимок...
 
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