Павел Дуров опубликовал в Instagram новое фото

Источник материала: Onliner

Павел Дуров опубликовал накануне первую за три года фотографию в Instagram, чем вызвал горячие обсуждения аудитории и дал волну шуткам. Прошлый собственный снимок Дуров разместил в 2018 году, поставив геоотметку ОАЭ, на этот раз снимок также был сделан в Эмиратах. На этот раз, правда, обошлось без песчаных дюн, на фоне виден город, а сам создатель мессенджера Telegram сидит, вероятно, на крыше, покрытой камнями.

Пользователи спрашивают, где Павел пропадал, по традиции просят вернуть стену, удивляются, а также восхваляют физическую форму Дурова и всячески упоминают Дудя.