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«Транснефть»: поставки нефти в Беларусь снизятся в 2,2 раза. Что ответил «Белнефтехим»?

04.05.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин заявил сегодня, что в мае белорусские НПЗ получат в 2,2 раза меньше нефти, чем в апреле, передает ТАСС. «Белнефтехим» заявил, что «информация „Транснефти“ не противоречит заданиям».

Как отметил Игорь Лемин, «Транснефть» планирует экспортировать в дальнее и ближнее зарубежье 17,464 млн тонн (против 16,824 млн тонн в апреле).

При этом в ближнее зарубежье по системе «Транснефти» из этого объема в мае планируется поставить 653 тыс. тонн за счет снижения поставок нефти в Беларусь в 2,2 раза в сравнении с апрельским показателем до 608 тыс. тонн, отмечает издание.

Это информацию в пресс-службе «Белнефтехима» прокомментировали так:

— Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация «Транснефти» не противоречит заданиям так, как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок.

(будет дополнено)

 
 
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Официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин заявил сегодня, что в мае белорусские НПЗ получат в 2,2 раза меньше нефти, чем в апреле, передает ТАСС....
 
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