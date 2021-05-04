Посмотрите, как выглядит поездка на скорости 335 км/ч

Источник материала: Onliner

Не каждому автомобилисту суждено проехаться со скоростью 300+ км/ч. Поэтому любители быстрой езды любят следить за YouTube-каналами, где делают обзоры на суперкары. Недавно ребята из Automann-TV проверили, как разгоняется Audi R8 Spyder Performance. Все проходило на автобане, где нет ограничения скорости. Не повторяйте это на Audi 100 на МКАД!

Родной «брат» Lamborghini Huracan разогнался до сотни за 3,37 секунды, скорость 200 км/ч спорткар набрал примерно за 10 секунд, а спринт 100—200 км/ч занял 7 секунд. Водителю также удалось разогнать машину до скорости 335 км/ч (по спидометру).

В движение R8 Performance приводит 5,2-литровый V10. Атмосферный мотор развивает 620 л. с. и 580 Н·м. Рестайлинг конца 2018 года принес R8 внешние изменения, дополнительные материалы отделки салона, доработанную подвеску и улучшенный алгоритм работы ESC.