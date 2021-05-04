Крупные интернет-компании Китая в 1-м квартале увеличили выручку на 28,7%

Источник материала: АФН

Крупные интернет-компании Китая в первом квартале увеличили выручку на 28,7% относительно того же периода прошлого года - до 324,9 млрд юаней ($50,2 млрд), свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации страны.

Между тем их операционная прибыль сократилась на 2,5% и составила 26,6 млрд юаней, сообщает агентство "Синьхуа".

Расходы на НИОКР выросли на 14% и достигли 17,01 млрд юаней.

Ведомство учитывает результаты компаний, годовая выручка которых превышает 5 млн юаней.