Голодный паек: поставки российской нефти на белорусские НПЗ в мае могут снизиться вдвое

В апреле поставки черного золота из России на нефтеперерабатывающие предприятия в Мозыре и Новополоцке составили 1,32 миллиона тонн сырья. Однако на май озвучены значительно меньшие объемы.





Трубопроводные поставки нефти из России на НПЗ в Беларуси в мае запланированы в объеме 608 тысяч тонн, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.





"Поставки нефти из России на белорусские НПЗ в апреле снизились на 10,4% в годовом выражении - до 1,32 миллиона тонн, в мае ожидаются в объеме 608 тысяч тонн", - уточнил официальный представитель российской компании.





Однако в Минске делают вид, что все спокойно.





Sputnik пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко. "Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация "Транснефти" не противоречит заданиям так, как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок", - пояснил ситуацию корреспондентупресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.





Ранее стало известно, что США решили возобновить действие санкций против белорусских предприятий. Ограничения затронут следующие предприятия: "Нафтан", "Белнефтехим", "Белнефтехим США", Белорусский нефтяной торговый дом, "Белшина", " Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Полоцк Стекловолокно".





Рестрикции начнут действовать 3 июня, они предусматривают 45-дневный период прекращения определенных операций с участием данных компаний, а также организаций, в которых они владеют долей в 50% или более.





После этого в российских СМИ появилась информация о том, что в мае белорусские НПЗ могут остаться без поставок черного золота из России. В свою очередь белорусский премьер Роман Головченко опроверг данную информацию и заверил, что сырье будет поставляться в соответствии с заключенными ранее контрактами.



