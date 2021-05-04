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Задержали известного челюстного хирурга Андрея Любецкого

04.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 4 мая задержали челюстного хирурга Андрея Любецкого. Информацию «Нашей Ниве» подтвердила его семья.


Фото: prof-press.by

«Утром к Андрею пришли домой, не знаем, во сколько точно. Обыскали квартиру и его забрали», — рассказали родные Андрея Любецкого.

В рамках какого дела — административного или уголовного, — пока неизвестно. Родственники ждут информации от адвоката.

Любецкий — известный челюстной хирург. До того как уйти в частную практику, почти 18 лет он работал в 4-й детской больнице. Проводил уникальные операции по пластике расщелин нёба и лица. Его жена Наталья — стоматолог. Она лишилась работы после сюжета на ОНТ, где говорилось о ее помощи Игорю Макару. 

Несколько дней назад Наталья вместе с четырьмя детьми уехала за границу, а Андрей остался в Беларуси.
 
 
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Утром 4 мая задержали челюстного хирурга Андрея Любецкого. Информацию «Нашей Ниве» подтвердила его семья.
 
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