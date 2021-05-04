Задержали известного челюстного хирурга Андрея Любецкого





Фото: prof-press.by





«Утром к Андрею пришли домой, не знаем, во сколько точно. Обыскали квартиру и его забрали», — рассказали родные Андрея Любецкого.





В рамках какого дела — административного или уголовного, — пока неизвестно. Родственники ждут информации от адвоката.





Любецкий — известный челюстной хирург. До того как уйти в частную практику, почти 18 лет он работал в 4-й детской больнице. Проводил уникальные операции по пластике расщелин нёба и лица. Его жена Наталья — стоматолог. Она лишилась работы после сюжета на ОНТ, где говорилось о ее помощи Игорю Макару.





Несколько дней назад Наталья вместе с четырьмя детьми уехала за границу, а Андрей остался в Беларуси.