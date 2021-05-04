В Могилевской области КГК выявил завышение цен за социально значимые товары в 40 из 63 проверенных магазинов

Источник материала: Tut.by

КГК выявил в четырех десятках торговых объектов Могилевской области нарушения ценообразования на социально значимые товары. Об этом рассказала пресс-служба комитета.



Фото: Mehrad Vosoughi, unsplash.com

Как сообщается, Комитет государственного контроля по Могилевской области проводил мониторинг 63 торговых объектов Могилева, Бобруйска, а также Быховского, Глусского, Климовичского, Кричевского, Хотимского и Осиповичского районов, в ходе которого оказалось, что в 40 из них завышались цены на социально значимые товары.

Чаще всего речь шла про молочные продукты, колбасу, макароны и детское питание, в целом же торговые надбавки на 365 наименований товаров были выше допустимых в среднем в полтора раза.

Проверяли представители КГК и других госорганов также и стоимость лекарств. Оказалось, что аптечные сети, хотя и снизили розничные цены, но не всегда соблюдают обязательный перечень лекарственных средств.