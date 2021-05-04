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В Могилевской области КГК выявил завышение цен за социально значимые товары в 40 из 63 проверенных магазинов

04.05.2021 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

КГК выявил в четырех десятках торговых объектов Могилевской области нарушения ценообразования на социально значимые товары. Об этом рассказала пресс-служба комитета.


Фото: Mehrad Vosoughi, unsplash.com

Как сообщается, Комитет государственного контроля по Могилевской области проводил мониторинг 63 торговых объектов Могилева, Бобруйска, а также Быховского, Глусского, Климовичского, Кричевского, Хотимского и Осиповичского районов, в ходе которого оказалось, что в 40 из них завышались цены на социально значимые товары.

Чаще всего речь шла про молочные продукты, колбасу, макароны и детское питание, в целом же торговые надбавки на 365 наименований товаров были выше допустимых в среднем в полтора раза.

Проверяли представители КГК и других госорганов также и стоимость лекарств. Оказалось, что аптечные сети, хотя и снизили розничные цены, но не всегда соблюдают обязательный перечень лекарственных средств.

 
Теги: Могилев
 
 
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Чаще всего нарушения ценообразования касались молочных продуктов, колбасных и макаронных изделий, а также детского питания.
 
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