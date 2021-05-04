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Хозяин собаки взял на прогулку скейт. Вот что из этого вышло
Источник материала: Tut.by
Хотите посмотреть на французского бульдога, который любит кататься на скейте? Тогда вам повезло — видео с собакой, рассекающей на доске, появилось в TikTok.
На кадрах видно, как пес на бегу становится на скейт, едет на нем некоторое время, а затем спрыгивает, чтобы пробежать рядом. Такие манипуляции собака повторяет много раз — герою ролика это явно нравится. Впрочем, такого же мнения и подписчики. «Что за сладкая булочка», «Так мило», «Какой талантливый малыш» — такие комментарии они оставляют под постом.
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Первый ролик с французским бульдогом появился в TikTok в начале 2021 года и набрал 5 млн просмотров.
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