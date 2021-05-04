ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Четыре причины, которые меняют устойчивость к алкоголю

04.05.2021 13:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Преподавательница психологии в Университете Бата (Великобритания) Салли Адамс назвала для Conversations четыре причины, из-за которых у людей может измениться устойчивость к алкоголю.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

1. Функциональная толерантность. Когда человек пьет, из-за алкоголя в крови замедляется его реакция, снижается способность к логическому мышлению. Речь становится невнятной, координация нарушается. Тот, кто регулярно употребляет, может стать устойчивее к таким нарушениям и проявлять меньше признаков интоксикации.

В то же время, если такой человек на время перестанет пить или существенно уменьшит количество спиртного (например, из-за карантина), эта толерантность может быть потеряна. В такой ситуации следует ожидать, что при возвращении к употреблению алкоголя человек опять ощутит когнитивные и поведенческие нарушения — но после уже меньшей его дозы.

2. Толерантность обстановки. Устойчивость к алкоголю может развиться гораздо быстрее, если алкоголь всегда употребляется в одной и той же обстановке: например, только дома, когда знакомые «сигналы» регулярно сочетаются с воздействием спиртного. Это приводит к условной компенсаторной реакции.

Но если выпить в непривычной обстановке — например, в пабе впервые после месяцев карантина — компенсаторная реакция не активируется, что делает человека более чувствительным к воздействию алкоголя (даже если выпито такое же его количество, как обычно).

3. Выученная толерантность. Если неоднократно выполнять одну и ту же задачу или действие под воздействием алкоголя, в такой ситуации также будет развиваться устойчивость. Есть исследования на крысах: там животных обучали перемещаться по лабиринту в состоянии алкогольного опьянения, и это влияло на их толерантность к спиртному.

Как это может касаться людей? У них этот тип толерантности может проявляться, если во время выпивки они играют в хорошо знакомые игры — например, дартс или бильярд. Опять же, после перерыва в такой практике не стоит ожидать, что вы будете играть так же хорошо, как и ранее — при воздействии привычной дозы алкоголя.

4. Метаболическая толерантность. В то время как предыдущие типы толерантности сосредоточены на влиянии алкоголя на мозг, метаболическая толерантность относится к быстрому выведению алкоголя из организма.

Как и в случае с функциональной толерантностью, по мере развития метаболической толерантности человеку требуется все большее количество алкоголя, чтобы испытать то же ощущение опьянения, что и вначале.

И наоборот, если в употреблении алкоголя (например, из-за карантина) была сделана пауза, после интоксикационный эффект будет наступать скорее.

— Устойчивость к алкоголю — фактор, работу которого важно учитывать, — напоминает психолог. — Чтобы понимать, когда привычная вам доза алкоголя даст более сильное чувство опьянения, чем обычно: это может стать причиной несчастных случаев.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преподавательница психологии в Университете Бата (Великобритания) Салли Адамс назвала для Conversations четыре причины, из-за которых у людей может измениться...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дорага і мала. Чаму Мінгандлю хоча часткова адмяніць забарону на плястыкавы посуд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by