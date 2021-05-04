Четыре причины, которые меняют устойчивость к алкоголю

Источник материала: Tut.by

Преподавательница психологии в Университете Бата (Великобритания) Салли Адамс назвала для Conversations четыре причины, из-за которых у людей может измениться устойчивость к алкоголю.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

1. Функциональная толерантность. Когда человек пьет, из-за алкоголя в крови замедляется его реакция, снижается способность к логическому мышлению. Речь становится невнятной, координация нарушается. Тот, кто регулярно употребляет, может стать устойчивее к таким нарушениям и проявлять меньше признаков интоксикации.

В то же время, если такой человек на время перестанет пить или существенно уменьшит количество спиртного (например, из-за карантина), эта толерантность может быть потеряна. В такой ситуации следует ожидать, что при возвращении к употреблению алкоголя человек опять ощутит когнитивные и поведенческие нарушения — но после уже меньшей его дозы.

2. Толерантность обстановки. Устойчивость к алкоголю может развиться гораздо быстрее, если алкоголь всегда употребляется в одной и той же обстановке: например, только дома, когда знакомые «сигналы» регулярно сочетаются с воздействием спиртного. Это приводит к условной компенсаторной реакции.

Но если выпить в непривычной обстановке — например, в пабе впервые после месяцев карантина — компенсаторная реакция не активируется, что делает человека более чувствительным к воздействию алкоголя (даже если выпито такое же его количество, как обычно).

3. Выученная толерантность. Если неоднократно выполнять одну и ту же задачу или действие под воздействием алкоголя, в такой ситуации также будет развиваться устойчивость. Есть исследования на крысах : там животных обучали перемещаться по лабиринту в состоянии алкогольного опьянения, и это влияло на их толерантность к спиртному.

Как это может касаться людей? У них этот тип толерантности может проявляться, если во время выпивки они играют в хорошо знакомые игры — например, дартс или бильярд. Опять же, после перерыва в такой практике не стоит ожидать, что вы будете играть так же хорошо, как и ранее — при воздействии привычной дозы алкоголя.

4. Метаболическая толерантность. В то время как предыдущие типы толерантности сосредоточены на влиянии алкоголя на мозг, метаболическая толерантность относится к быстрому выведению алкоголя из организма.

Как и в случае с функциональной толерантностью, по мере развития метаболической толерантности человеку требуется все большее количество алкоголя, чтобы испытать то же ощущение опьянения, что и вначале.

И наоборот, если в употреблении алкоголя (например, из-за карантина) была сделана пауза, после интоксикационный эффект будет наступать скорее.

— Устойчивость к алкоголю — фактор, работу которого важно учитывать, — напоминает психолог. — Чтобы понимать, когда привычная вам доза алкоголя даст более сильное чувство опьянения, чем обычно: это может стать причиной несчастных случаев.