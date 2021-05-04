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Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака. В Сети его называют новым «Холостяком»

04.05.2021 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил о разводе с супругой Мелиндой. Это сообщение не прошло незамеченным — в Сети новость сразу же растиражировали, а некоторые юзеры восприняли ее как повод для мемов и шуток. Media Leaks собрало некоторые из них.

Супруги заявили, что прожили в браке 27 лет и вырастили трех замечательных детей, создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара добавила, что продолжит совместную работу в фонде, но у них нет веры в то, что они смогут расти вместе как пара на следующем этапе жизни. При этом Билл Гейтс является одним из богатейших людей на планете. А фонд Билла и Мелинды Гейтс, открытый в 2000 году, считается крупнейшим частным фондом в США (активы — более 50 млрд долларов).

С осознанием всего этого в соцсетях начало появляться много шуток:


Мелинда Гейтс после развода. Фото: twitter.com/Hoodville_

Эй, дамы, я пришел. Фото: twitter.com/Kenyannn

Также юзеры вспомнили, что основатель Amazon Джефф Безос тоже недавно объявил о своем разводе:


Маккензи Скотт: Улаживает свой развод с Джеффом Безосом за 38 миллиардов долларов. Мелинда Гейтс: Подержи мое пиво … Фото: twitter.com/porkrinds007

Джефф Безос и Билл Гейтс во время обновления фотографий в тиндере. Фото: twitter.com/oldmanwin

Билл Гейтс смотрит на Джеффа Безоса после развода с Мелиндой Гейтс. Фото: twitter.com/SohamNaskar

 
Теги: Новости
 
 
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Супруги заявили, что прожили в браке 27 лет и вырастили трех замечательных детей, создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.
 
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