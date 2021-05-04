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Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака. В Сети его называют новым «Холостяком»
Источник материала: Tut.by
Основатель Microsoft Билл Гейтс
Супруги заявили, что прожили в браке 27 лет и вырастили трех замечательных детей, создали благотворительный фонд, который работает по всему миру. Пара добавила, что продолжит совместную работу в фонде, но у них нет веры в то, что они смогут расти вместе как пара на следующем этапе жизни. При этом Билл Гейтс является одним из богатейших людей на планете. А фонд Билла и Мелинды Гейтс, открытый в 2000 году, считается крупнейшим частным фондом в США (активы — более 50 млрд долларов).
С осознанием всего этого в соцсетях начало появляться много шуток:
Также юзеры вспомнили, что основатель Amazon Джефф Безос тоже недавно объявил о своем разводе:
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Супруги заявили, что прожили в браке 27 лет и вырастили трех замечательных детей, создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.
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