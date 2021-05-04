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9 мая в центре Бреста ограничат движение. Где и на сколько?
Источник материала: Tut.by
На 9 мая в Бресте ограничат движение на некоторых улицах, сообщает горисполком.
С 8.30 до 10.30 будет закрыт участок улицы Ленина от улицы Мицкевича до улицы Гоголя.
С 9.30 до 11.00 нельзя будет проехать по участку улицы Ленина от улицы Гоголя до проспекта Машерова, а также по проспекту Машерова от улицы Ленина до Зубачева.
С 9.00 до 11.00 запретят движение по улице Зубачева на участке от улицы ГОБК до Варшавского шоссе.
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Перекрытия затронут улицы Ленина, Гоголя, Зубачева, проспект Машерова.
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