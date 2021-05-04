|
«Боинг» показал эпичное катапультирование двух «пилотов»
Источник материала: Tut.by
Аэрокосмическая компания Boeing опубликовала кадры, демонстрирующие испытание новейшей системы катапультируемых кресел для учебно-тренировочного самолета T-7A Red Hawk ВВС США. Видео
В комментарии к ролику авиапроизводитель уточнил, что тестирование кресел модели ACES 5 проходило для режима скорости от 0 до 500 миль в час (около 800 км/ч), а экипаж заменяли имитаторы. Тест прошел успешно, доказав, что подготовка новых пилотов для ВВС США стала безопаснее.
ACES 5 — последняя версия из семейства катапультируемых кресел ACES (Advanced Concept от Collins Aerospace). Компания-производитель утверждает, что безопасность модели значительно повысилась по сравнению с предыдущими моделями, которые, как считается, спасли около 650 жизней с момента появления в 1978 году.
Помимо модели T-7A Red Hawk, новые кресла будут устанавливать на самолетах F-16, F-22, B-1 и A-10.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые катапультируемые кресла будут ставить на истребители и бомбардировщики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)