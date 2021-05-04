«Боинг» показал эпичное катапультирование двух «пилотов»

Источник материала: Tut.by

Аэрокосмическая компания Boeing опубликовала кадры, демонстрирующие испытание новейшей системы катапультируемых кресел для учебно-тренировочного самолета T-7A Red Hawk ВВС США. Видео появилось в официальном Twitter-аккаунте корпорации.

The great escape! Watch as the Boeing- @SAAB #T7A Red Hawk successfully tests its CollinsAero Aces 5® aircrew ejection seat from 0−500 mph with a simulated aircrew. This test proves safer advanced pilot training for the @USAirForce . pic.twitter.com/YeQh8pn09J — Boeing Defense (@BoeingDefense) May 3, 2021

В комментарии к ролику авиапроизводитель уточнил, что тестирование кресел модели ACES 5 проходило для режима скорости от 0 до 500 миль в час (около 800 км/ч), а экипаж заменяли имитаторы. Тест прошел успешно, доказав, что подготовка новых пилотов для ВВС США стала безопаснее.

ACES 5 — последняя версия из семейства катапультируемых кресел ACES (Advanced Concept от Collins Aerospace). Компания-производитель утверждает, что безопасность модели значительно повысилась по сравнению с предыдущими моделями, которые, как считается, спасли около 650 жизней с момента появления в 1978 году.

Помимо модели T-7A Red Hawk, новые кресла будут устанавливать на самолетах F-16, F-22, B-1 и A-10.