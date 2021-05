«Боинг» показал эпичное катапультирование двух «пилотов»

Источник материала: Tut.by

Аэрокосмическая компания Boeing опубликовала кадры, демонстрирующие испытание новейшей системы катапультируемых кресел для учебно-тренировочного самолета T-7A Red Hawk ВВС США. Видео появилось в официальном Twitter-аккаунте корпорации.