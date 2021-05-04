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«Боинг» показал эпичное катапультирование двух «пилотов»

04.05.2021 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аэрокосмическая компания Boeing опубликовала кадры, демонстрирующие испытание новейшей системы катапультируемых кресел для учебно-тренировочного самолета T-7A Red Hawk ВВС США. Видео появилось в официальном Twitter-аккаунте корпорации.

В комментарии к ролику авиапроизводитель уточнил, что тестирование кресел модели ACES 5 проходило для режима скорости от 0 до 500 миль в час (около 800 км/ч), а экипаж заменяли имитаторы. Тест прошел успешно, доказав, что подготовка новых пилотов для ВВС США стала безопаснее.

ACES 5 — последняя версия из семейства катапультируемых кресел ACES (Advanced Concept от Collins Aerospace). Компания-производитель утверждает, что безопасность модели значительно повысилась по сравнению с предыдущими моделями, которые, как считается, спасли около 650 жизней с момента появления в 1978 году.

Помимо модели T-7A Red Hawk, новые кресла будут устанавливать на самолетах F-16, F-22, B-1 и A-10.

 
 
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Новые катапультируемые кресла будут ставить на истребители и бомбардировщики.
 
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