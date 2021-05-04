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В ПАСЕ назвали помилование братьев Костевых — шагом к отмене смертной казни в Беларуси

04.05.2021 13:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Варданян приветствует решение Александра Лукашенко помиловать братьев Илью и Станислава Костевых, сообщает пресс-служба ПАСЕ.

В ПАСЕ назвали помилование братьев Костевых — шагом к отмене смертной казни в Беларуси

«Я очень доволен этим решением, которое является вторым подобным решением за 30 лет независимости Беларуси, когда приговоренный к смертной казни был помилован после того, как приговор окончательно вступил в силу, — сказал Варданян. — Помилование братьев Костевых отражает стандарты Совета Европы в отношении защиты права на жизнь».

По мнению Варданяна, это помилование является «шагом вперед к исключению смертной казни из белорусской уголовно-правовой системы», что позволит улучшить отношения между Беларусью и Советом Европы.

«Я верю, что белорусские власти проявят готовность пойти в этом направлении, в частности, без промедления введя мораторий на смертную казнь», — подчеркнул Варданян.

30 апреля стало известно, что приговоренные к смертной казни братья Илья и Станислав Костевы помилованы. Такую информацию координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда получил от родственников осужденных.

В этот день родственники Костевых пытались передать им передачу в СИЗО-1, однако дежурный ее не принял, сказав, что из Администрации президента пришла бумага о помиловании осужденных и сейчас они находятся уже не под юрисдикцией СИЗО-1, а отбывают карантин для этапирования в тюрьму № 8 в Жодино.

До этого правозащитникам было известно только об одном случае помилования приговоренного к смертной казни за всю историю независимой Беларуси.

Илья и Станислав Костевы осуждены за убийство 47-летней учительницы в Черикове (Могилевская область). На момент совершения преступления им было 20 и 18 лет соответственно.

Согласно материалам дела, после совместного застолья нетрезвые братья в ночь на 10 апреля 2019 года убили соседку Наталью Кострицу — учительницу местной школы. Костевы украли компьютер и продукты, а затем подожгли дом.

По данным следствия, между обвиняемыми и учительницей произошел конфликт из-за того, что женщина заявила в правоохранительные органы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей сестрой обвиняемых Анной Елесеенко, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком. Семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении.

10 января 2020 года коллегия Могилевского областного суда приговорила братьев к смертной казни. Коллегия Верховного суда 22 мая оставила приговор в силе.

После вынесения приговора сестра осужденных инициировала на сайте petitions.by сбор подписей под обращением к Александру Лукашенко с просьбой помиловать ее братьев. Она просила Лукашенко «как президента страны» и «любящего отца своих сыновей» пощадить ее братьев — заменить им высшую меру наказания на лишение свободы или пожизненное заключение. Петицию подписали 868 человек.

Беларусь остается единственной в Европе и СНГ страной, которая применяет смертную казнь. За последние 20 лет было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.

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