|
Лукашенко вновь грозит Западу ответными санкциями
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко принял сегодня с докладом премьер-министра Романа Головченко.
В ходе беседы он обратил внимание на то, что некоторые страны [Запада] пытаются
Лукашенко подчеркнул, приводит его слова пресс-служба, что
19 апреля США
Читайте также:
Подписывайтесь и читайте нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко принял сегодня с докладом премьер-министра Романа Головченко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)