Лукашенко вновь грозит Западу ответными санкциями

Александр Лукашенко принял сегодня с докладом премьер-министра Романа Головченко.





В ходе беседы он обратил внимание на то, что некоторые страны [Запада] пытаются «запугать Беларусь санкциями» .

Лукашенко подчеркнул, приводит его слова пресс-служба, что нельзя оставлять такое поведение без ответа : «Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна».

19 апреля США приняли решение о возобновлении санкций в отношении государственного концерна «Белнефтехим» и восьми белорусских госпредприятий: Белорусского нефтяного торгового дома, Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

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