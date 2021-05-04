ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко вновь грозит Западу ответными санкциями

04.05.2021 13:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко принял сегодня с докладом премьер-министра Романа Головченко.

Лукашенко вновь грозит Западу ответными санкциями

В ходе беседы он обратил внимание на то, что некоторые страны [Запада] пытаются «запугать Беларусь санкциями».

Лукашенко подчеркнул, приводит его слова пресс-служба, что нельзя оставлять такое поведение без ответа: «Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна».

19 апреля США приняли решение о возобновлении санкций в отношении государственного концерна «Белнефтехим» и восьми белорусских госпредприятий: Белорусского нефтяного торгового дома, Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко принял сегодня с докладом премьер-министра Романа Головченко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Крупные интернет-компании Китая в 1-м квартале увеличили выручку на 28,7%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by