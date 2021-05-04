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Время «Ч» для Лукашенко: Цепкало назвал день и час, когда расскажет об офшорных схемах режима

04.05.2021 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Время «Ч» для Лукашенко: Цепкало назвал день и час, когда расскажет об офшорных схемах режима
Кадр из видео
Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало анонсировал расследование в конце апреля, а в среду оно будет опубликовано на YouTube. По словам экс-чиновника, речь пойдет о миллионах долларов бюджетных денег, которые летят в офшоры».

«Я хочу рассказать о том, как в Беларуси воруют пенсии, я хочу рассказать о том, куда уходят деньги, которые должны тратиться ремонт дорог, я расскажу о том, почему в школах Беларуси постоянно совершаются поборы с родителей», - написал Валерий Цепкало в Твиттере.


Политик, бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало с семьей живет в Латвии. Об «офшорных схемах» он собирался рассказать еще в июле 2020-го, до президентских выборов.

В этом году уже появился фильм «Лукашенко. Золотое дно», набравший на YouTube миллионы просмотров.
 
 
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