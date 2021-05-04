Источник материала: UDF



Кадр из видео

написал Валерий Цепкало в Твиттере. «Я хочу рассказать о том, как в Беларуси воруют пенсии, я хочу рассказать о том, куда уходят деньги, которые должны тратиться ремонт дорог, я расскажу о том, почему в школах Беларуси постоянно совершаются поборы с родителей», -в Твиттере.

Мы уже видели "это подарки" или "это государственное — не мое". Но уже через несколько часов я покажу, как работают воровские схемы Лукашенко, от указов до офшорных счетов на которые уходят бюджетные деньги. https://t.co/XvLbgBzMsr pic.twitter.com/dYXN71A1Ek — Валерий Цепкало (@ValeryTsepkalo) May 4, 2021

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Время «Ч» для Лукашенко: Цепкало назвал день и час, когда расскажет об офшорных схемах режима Речь пойдет о миллионах долларов бюджетных денег.

Политик, бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало с семьей живет в Латвии. Об «офшорных схемах» он собирался рассказать еще в июле 2020-го, до президентских выборов.В этом году уже появился фильм «Лукашенко. Золотое дно», набравший на YouTube миллионы просмотров.