|
Время «Ч» для Лукашенко: Цепкало назвал день и час, когда расскажет об офшорных схемах режима
Источник материала: UDF
Кадр из видео
«Я хочу рассказать о том, как в Беларуси воруют пенсии, я хочу рассказать о том, куда уходят деньги, которые должны тратиться ремонт дорог, я расскажу о том, почему в школах Беларуси постоянно совершаются поборы с родителей», -
Политик, бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало с семьей живет в Латвии. Об «офшорных схемах» он собирался рассказать еще в июле 2020-го, до президентских выборов.
В этом году уже появился фильм «Лукашенко. Золотое дно», набравший на YouTube миллионы просмотров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь пойдет о миллионах долларов бюджетных денег.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)